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Gündem Şekib Avdagiç resmen ikinci defa İTO Başkanı! Birlik ve beraberlik mesajı verdi
Gündem

Şekib Avdagiç resmen ikinci defa İTO Başkanı! Birlik ve beraberlik mesajı verdi

İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen başkanlık seçiminin resmi sonucuna göre geçerli oyların yüzde 69'unu alan Şekib Avdagiç ikinci kez İTO Başkanı oldu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Avdagiç, "Şimdi ayrılıkları bir kenara koyup ülkemizi ‘muasır medeniyet seviyesinin’ üzerine taşımak için iş birliği ve güç birliği içinde çalışma zamanı.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 19:43:00 - 2022-11-15 21:59:42
Şekib Avdagiç resmen ikinci defa İTO Başkanı! Birlik ve beraberlik mesajı verdi

Cübbeli Ahmet Hoca'nın destek olma çağrısında bulunduğu Şekib Avdagiç, resmen ikinci defa İTO Başkanı oldu. Avdagiç, İTO seçiminin resmi sonuçlarına göre geçerli oyların yüzde 69'unu alarak zafere ulaştı. İTO'da toplam kullanılan oy 269 olurken, 2 oy geçersiz sayıldı. Avdagiç, rakibi Atilla Bingöl’ün 83 oyuna karşı 184 oy aldı.

Sonuçları değerlendiren Başkan Avdagiç, "İTO’da çok az başkana nasip olan ikinci dönemde de başkanlık yapmaya beni ve ekibimi layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum." dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Şekip Avdagiç, "Şimdi ‘bir olma, iri olma ve diri olma’ zamanı. Ayrılıkları bir kenara koyup ülkemizi “muasır medeniyet seviyesinin” üzerine taşımak için iş birliği ve güç birliği içinde çalışma zamanı. Şimdi, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak, daha çok istihdam oluşturmak için üzerimize düşeni yapmak zamanı." ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç, sözlerine şöyle devam etti:

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, bu dönemde de çalışmalarımızda en büyük kılavuzumuz, İTO Meclisi olacaktır. Hz. Mevlana’nın ‘Kılavuzsuz yola gidene iki günlük yol, yüz yıllık yol olur’ sözünü hiç unutmadan, uzun ve yorucu hizmet yolunu sizin kılavuzluğunuzla kısa ve kolay kılacağız.” Konuşmasında Cumhuriyetin 100’üncü yılına da vurgu yapan Avdagiç, “İş dünyası olarak 100 yıldır yaptıklarımıza, her yıl, yüzyıllık bir çalışma daha eklemek zorundayız. Milli Mücadele’yi büyük bir fedakârlıkla yürüten Kahraman Milletimize karşı borcumuzu, ancak bu şekilde ödeyebiliriz.

 

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Yorumlar

Nazim arat

İTO anahtarlık bastırın, bir yüzünde Nagehan diğer yuzunde kaftancioglu. Parantez içinde DALGA GECMEYIN LUTFEN ibaresi de eklenerek
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