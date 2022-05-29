Şekersiz limonata tarifi: Ev yapımı limonata tarifi, nasıl yapılır?

Şekersiz limonata tarifi

Malzemeler

6 adet limon

2 adet portakal

15 bardak soğuk su

6 çorba kaşığı bal

10 adet nane yaprağı

1 adet yeşil elma

Şekersiz Limonata Nasıl Yapılır?

Dışarıda içtiğiniz şekerli ve sağlıksız limonata yerine, evde şekersiz limonata yapmaya ne dersiniz? Sıcak havalarda içinizi ferahlatacak ve tüm yaz boyunca evinizden eksik olmayacak şekersiz limonata tarifini sizinle paylaşıyoruz. Peki, şekersiz limonata nasıl yapılır? İşte şekersiz limonata tarifi...

Limonları ve portakalları güzelce soyuyor ve dilimliyoruz. Ardından kabukları bir kaba rendeleyerek dilimlenmiş limon/portakalı rendelenmiş kabuklarla karıştırıyoruz. Üzerine bal ekliyoruz ve meyvelerin suyu çıkması için iyice ovalıyoruz. Oluşan bu karışımı tel bir süzgeçten geçirerek içerisine 5 bardak soğuk su ilave ediyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra servis ediyoruz.