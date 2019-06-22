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Şekersiz diyet çikolata yapımı | Diyet tarifleri

Yaz aylarında daha çok diyet yapanlar beslenmelerine uygun yiyecek tariflerini araştırıyor. Diyete uygun yemek ve tatlıları merak ediliyor. Peki diyetteyken çikolata tüketemeyenler için şekersiz çikolata nasıl yapılır? İşte diyete uygun şekersiz çikolata tarifi...

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:14
Şekersiz diyet çikolata yapımı | Diyet tarifleri

Yaz aylarında daha çok diyet yapanlar beslenmelerine uygun yiyecek tariflerini araştırıyor. Diyete uygun yemek ve tatlıları merak ediliyor. Peki diyetteyken çikolata tüketemeyenler için şekersiz çikolata nasıl yapılır? İşte diyete uygun şekersiz çikolata tarifi...

Malzemeler:

-Yarım su bardağı rafine edinmiş hindistan cevizi yağı
-Çeyrek su bardağı çiğ kakao tozu
-1 çay kaşığı vanilya özütü
-Yarım su bardağı kinoa patlağı

Tatlandırmak için;

-Çeyrek su bardağı bal ya da pekmez (agave şurubu da kullanabilirsiniz)

Nasıl yapılır?

-Öncelikle bir kaseye erimiş hindistan cevizi yağını, kakao tozunu, vanilyayı ve tatlandırıcınızı ekleyin.
-Daha sonra tüm karışımı güzelce el mikseri ya da elinizle çırpın.
-İçerisine patlamış kinoaları ekleyin.
-İster borcama döküp eliniz ile üzerini bastırın, isterseniz bir sıkma torbasına aktararak yuvarlak şekiller halinde şekil verin.
-Sertleşene kadar buzdolabında ya da derin dondurucuda 1 saat bekletin.
-Sağlıklı çikolatalarınız hazır! Afiyetle yiyebilir, diyet listenize ekleyebilirsiniz.

Püf noktası:

-Kakao tozunun, gerçek kakao tozu olmasına dikkat edin.
-Gerçek kakao tozu daha fazla acılık oranına sahiptir. Dilerseniz içerisine süt ilave edip yumuşatabilirsiniz.
-Kinoa patlağını ise ister satın isterseniz kendiniz yapın.

Kinoa patlağı nedir?

Kinoa, yüksek oranda protein barındırması nedeniyle günümüzün en çok tercih edilen besinlerinden biri. Tahıl ve tohum grubundaki gıdalar arasında en besleyicisi olarak bilinen kinoayı tüketme şekilleri günümüzde farklılık göstermeye başlamıştır. Eğer kinoayı haşlayarak tüketmeyi sevmiyorsanız, verdiğimiz tarifteki gibi patlatarak tüketebilirsiniz. Kinoa patlağını, salatalarınızın ya da kahvaltılık smoothie kaselerinizin içerisinde kullanabilirsiniz. Dilerseniz sade olacak şekilde de yiyebilirsiniz.

Kinoa patlağı nasıl yapılır?

-Bir tava ya da tencereyi ısınması için ocağa koyun.
-Tavanız ısındığın da altını kısın.
-Kinoayı tavaya aktarın. Üzerine süzgeç ya da kapak tutmayı ihmal etmeyin.
-Kinolardan patlamış mısır gibi ses çıkacaktır, bu noktada elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.
-Patlayan kinoaları vakit kaybetmeden ayrı bir kaba aktarın ve yakmamaya özen gösterin.
-Bu işlemi, ocağın altı kısık olacak şekilde yapın, çünkü tavanız önceden ısınmış olacaktır.
-İlk deneme de yanabilir ancak ikinci ve üçüncü deneme de ilk defa yapanlar pes etmesin.
-Kinoa patlağınızı beyaz kinoadan yapmanızı tercih ederiz. Siyah ve kırmızı kinoa, beyaza göre daha baskın bir tada sahiptir.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:14
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