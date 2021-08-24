Şekersiz aşure olur mu? Şekersiz aşure nasıl yapılır?
Aşure nasıl yapılır? Aşure hazırlamak isteyenler şeker kullanmadan bu leziz tatlıyı yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Peki, şekersiz aşure nasıl yapılır?
Aşure hazırlamak isteyen ancak bu leziz tarif için şeker kullanmak istemeyenler en iyi tarifi araştırıyor. Peki, şekersiz aşure olur mu?
Şekersiz aşure tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo aşurelik buğday
- 1 su bardağı kuru fasulye
- 1 su bardağı nohut
- 200 gram kuru kayısı
- 200 gram kuru incir
- 150 gram kuru üzüm
- 15 gram çam fıstığı
Süslemek için:
- Tarçın
- Nar
- Ceviz
- Fındık
- Kavrulmuş susam
Şekersiz aşure olur mu? Şekersiz aşure nasıl yapılır?
Buğday, fasulye ve nohutları bir gece önce ayrı ayrı suya koyun.
Ertesi gün suları süzün ve ayrı ayrı buğday, fasulye ve nohutları haşlayın.
Nohut ve fasulyenin suyunu süzüp haşlanan buğdaya ekleyin.
Ardından tüm malzemeleri tencereye ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatın.
Sıcak aşureyi kaselere bölüştürün.
Tatlı soğuduktan sonra üzerini süsleyip ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.