Aşure hazırlamak isteyen ancak bu leziz tarif için şeker kullanmak istemeyenler en iyi tarifi araştırıyor. Peki, şekersiz aşure olur mu?

Şekersiz aşure tarifi

Malzemeler:

Yarım kilo aşurelik buğday

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

200 gram kuru kayısı

200 gram kuru incir

150 gram kuru üzüm

15 gram çam fıstığı

Süslemek için:

Tarçın

Nar

Ceviz

Fındık

Kavrulmuş susam

Şekersiz aşure olur mu? Şekersiz aşure nasıl yapılır?

Buğday, fasulye ve nohutları bir gece önce ayrı ayrı suya koyun.

Ertesi gün suları süzün ve ayrı ayrı buğday, fasulye ve nohutları haşlayın.

Nohut ve fasulyenin suyunu süzüp haşlanan buğdaya ekleyin.

Ardından tüm malzemeleri tencereye ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatın.

Sıcak aşureyi kaselere bölüştürün.

Tatlı soğuduktan sonra üzerini süsleyip ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.