Şekerpare tarifi

MALZEMELER

2-3 su bardağı un

2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı karbonat

1 yumurta

125 gr (5 çorba kaşığı) tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı irmik

Yarım çay bardağı Antep fıstığı veya badem

2,5 su bardağı su

3 su bardağı şeker

1 çorba kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Öncelikle suyla şekeri ateşe koyun, bir taşım kaynatın. Şerbet hafifçe koyulaşana kadar yaklaşık 10 dakika kısık ateşte kaynatın. Limon suyunu ilave edip 3-4 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.

Ardından 2 su bardağı unu derin bir kapta eleyin. Unun üstüne pudra şekeri, karbonat, yumurta, tereyağı ve irmik ekleyerek yapışmayacak kıvamda bir hamur yoğurun. Bu aşamada gerektiği takdirde azar azar un ilave edebilirsiniz.

Yoğurduğunuz hamur karışımından parçalar koparıp avucumuzla oval şekilde yuvarlayın ve önceden hazırladığınız yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Tepsiye dizdikten sonra görsellik açısından ortasına birer tane Antep fıstığı veya badem batırın. Hazırladığınız tepsiyi önceden ısıtılmış 170° fırında sürün. Üstü pembeleşip gevrekleşene kadar, 40-50 dakika pişirin. Şekerpareyi fırından çıkardıktan hemen sonra, soğumuş olan şerbeti üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Şekerpareleri, üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra da fırınlayabilirsiniz. Böylece şekerparenin rengi daha güzel görünecektir. Ayrıca şerbeti hızlı değil yavaş bir şekilde dökün.