Şekerpancarının faydaları saymakla bitmiyor

Şekerpancarı, ıspanakgiller familyasına ait olan ve etli kökünden şeker elde edilen bir besindir. Yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılan şekerpancarı, toprak altında yetişmektedir. Başlı başına yemek olarak tüketildiği gibi suyu çıkartılarak elde edilen şuruptan şeker yapılmaktadır. İçeriğinde doğadaki en sağlıklı çözelti olarak sitrik asit barındıran şekerpancarının yüzde 80'lik kısmı sudan oluşmaktadır.

Sağlığa birçok faydası bulunan şekerpancarı özellikle sinir sisteminin deforme olmasını engeller, mutluluk hormonlarının çalışmasını sağlar. Lif bakımından zengin olması ile birlikte sindirim sistemine de birebir gelir. Ancak yüksek miktarda şeker barındırması sebebiyle diyabet hastalarının tüketmemeleri gerekmektedir. İşte şekerpancarının mucizevi faydaları...

- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle virüs ve eneksiyon gibi rahatısızlıklara birebir gelir.

- Vücuttaki hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bu özelliği ile birlikte 'kanser düşmanı' olarak bilinmektedir.

- Kansızlık yaşayanlar için çok faydalı bir besindir, kan sayım hücrelerini arttırır.

- Şekerpancarı, mide ve bağırsaklara çok faydalıdır. Mide ve bağırsakların fonksiyonlarını geliştirir, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının yaşanmasını önler.

- Depresyon ve strese de fayda sağlar. Sinir sisteminin deforme olmasını engeller, mutluluk hormonlarının çalışmasını sağlar. Bu özelliği ile birlikte şekerpancarı, 'mutluluk besini' olarak bilinmektedir.