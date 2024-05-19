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Kadın - Aile Şekeri düşürüyor! Ender Saraç önerdi: Böbrek taşının ilacı, Türkiye'de yetişiyor! İnanılmaz özelikleri taşıyan meyve
Kadın - Aile

Şekeri düşürüyor! Ender Saraç önerdi: Böbrek taşının ilacı, Türkiye'de yetişiyor! İnanılmaz özelikleri taşıyan meyve

Yeniakit Publisher
2024-05-19 19:44:00 - 2024-05-19 20:36:45
Şekeri düşürüyor! Ender Saraç önerdi: Böbrek taşının ilacı, Türkiye'de yetişiyor! İnanılmaz özelikleri taşıyan meyve

Doktor Ender Saraç şekere ve böbreğe gilaburunu önerdi. Peki, şeker hastaları nasıl tüketmeli? Gilaburu nerede yetişir? İşte konuya ilişkin yanıtlar…

Gilaburu şifası kanıtlanan meyveler arasında yer alıyor. Sosyal medyada takipçilerine şifa tavsiyelerinde bulunan Doktor Ender Saraç böbrek ve şeker hastaları için gilaburu suyunu önererek şunları ekliyor:

"Gilaburunun suyunu içerseniz böbrek taşını ve kumunu eritip dışarı atar. Şekeri düşürdüğü için şeker hastaları da kullanabilir."

Gilaburu İç Anadolu Bölgesi'nin birçok yerinde yetişiyor. Yetiştirilirken bol su isteyen bir bitkidir. Tadı acımsı olduğundan genelde suyu tüketilir.

GİLABURUNUN FAYDALARI

  • Sinir ve stresi alır
  • Şekeri düşürür
  • Özel dönemlerde ağrıları azaltır
  • Uykusuzluğa iyi gelir
  • Böbreklerin ilacıdır. Taş düşürmeye yardımcı olur
  • Kalp hastalıklarına karşı korur
  • Ödemi azaltır
  • Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı önler
  • Sivilce, siyah nokta gibi sorunların geçmesinde etkilidir.
  • Doğadaki en güçlü mikrop öldürücü, Enfeksiyonları önler: Gilaburu bitkisinin iltihap kurutucu ve antioksidan özelliği bu kontrol dışı savunma mekanizmasını engellemesine yardımcıdır. Ayrıca, mikrop öldürme kapasitesi sayesinde vücut reaksiyonunun daha fazla artmasına izin vermemesi enfeksiyon düzeyinin dengelenmesine yardımcı olur.

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