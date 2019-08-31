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Şekeri düşen sürücü tarlaya uçtu

Keşan-Malkara yolunda seyir halinde olan araç sürücüsünün şekeri düştü.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:41
Şekeri düşen sürücü tarlaya uçtu

Keşan-Malkara yolunda seyir halinde olan araç sürücüsünün şekeri düştü. Araç yol kenarında bulunan tarlaya uçtu.


Kaza, bugün Keşan-Malkara yolunda saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Keşan’dan Malkara yönüne doğru seyir halindeki 34 VP 4575 plakalı araç sürücüsü Necdet Ü., Keşan’dan çıktığı sırada şekeri düştü. Gözleri kararan şoför daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tarlaya uçtu.


Necdet Ü. ve yanında bulunan annesi Servet Ü. ve teyzesi Müşerref A., kaza sonrası hafif yaralanırken, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavileri yapıldı.


Kaza ile ilgili konuşan Servet Ü. bir anda ne olduğunu anlamadığını belirterek, "Yola çıkmadan önce yol üstünde bulunan benzin istasyonunda aracın lastiklerini kontrol edip tüm hazırlıklarımı yapmıştım. Yola çıktıktan sonra hesap etmediğim bir şey oldu, şekerim düştü ve gözlerim karardı, kendimizi tarlanın ortasında bulduk. Şükür ki kimseye bir şey olmadı" diye konuştu..

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:41
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