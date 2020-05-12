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Ekonomi

Şekerbank'tan taksit ertelemeli bayram kredisi

Banka, 60 aya varan vadelerin yer aldığı kampanya kapsamında, yüzde 0,79'dan başlayan faiz oranları ve 3 ay taksit erteleme imkanı sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:58:04 -
Şekerbank'tan taksit ertelemeli bayram kredisi

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, müşterilerinin nakit ihtiyaçları için Ramazan Bayramı'na özel kampanya başlattı.

Şekerbank'ın açıklamasına göre, banka, bayram öncesinde nakit ihtiyacı artan bireysel müşterileri için kampanya hayata geçirdi. 60 aya varan vadelerin yer aldığı gelenekselleşen kampanya kapsamında, 3 ay taksit erteleme imkanı ve yüzde 0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla finansman desteği sağlanacak.

Şekerbank ayrıca Şeker Bonus kart sahiplerine, 26 Mayıs'a kadar üye iş yerleri ve online marketlerde gerçekleştirecekleri 125 TL ve üzeri ikinci alışverişlerinde 20 TL hediye Bonus, toplamda 100 TL hediye Bonus fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılmak için müşterilerin, harcama yapmadan önce "KATIL" yazıp 7353'e SMS göndermesi yeterli olacak.

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