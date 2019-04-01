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Şekerbank Genel Müdürü görevinden ayrıldı

Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze bugün itibarıyla görevinden ayrıldı

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:11
Şekerbank Genel Müdürü görevinden ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze görevinden ayrılırken, yerine Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem vekalet edecek.

Şekerbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze bugün itibarıyla görevinden ayrılacağı ve yerine Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem'in vekalet edeceği bildirildi.

Açıklamada verilen bilgilere göre, bankacılık sektöründeki 25 yıllık kariyerinde birçok üst düzey görev yürüten Erdal Erdem, kariyerine 1995 yılında Family Finans Kurumu AŞ'de başladı.

Erdem, 2014 yılına kadar yürüttüğü Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi, Ziraat Finansal Kiralama AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ziraat Bankası Moskova CJSC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinin ardından Mart 2014'te Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2017 yılına kadar aynı zamanda Halk Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı ve Halkbank Belgrad AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Erdem, Kasım 2017'de Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 11:11
  1. Erdal Erdem
  2. Servet Taze
  3. Şekerbank

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