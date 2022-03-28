Hamilelik sürecinde hem annenin hem de bebeğin sağlığı için uzmanlar pek çok tahlil, test yapılmasını uygun görüyor. Özellikle anne adayları, şeker yüklemesi testinin gerekli olup olmadığını, bu testin bebeğe bir zararının olup olmayacağını merak ediyor. Peki, şeker yüklemesi ne nasıl oluyor?

Şeker yüklemesi hamileliğin kaçıncı haftasında yapılır? Şeker yüklemesi zorunlu mu?

Dünyanın en heyecanlı sürecidir hamilelik… Hem anne hem de baba adayları bebeklerinin dünyaya sağlıkla gelmesini sabırsızlıkla bekler… Hamilelik döneminde uzmanlar, anne-bebek sağlığının takibi için pek çok tahlil, test isteyebilir. Söz konusu testlerden biri de şeker yüklemesidir. Özellikle internette yer alan bazı olumsuz yorumlar sebebiyle hamileler bu testle ilgili kaygılar yaşayabiliyor.

Uzmanlar ise şeker yüklemesi testinin bebeğe ve anneye zarar vermediğini, gebelik takibinde bu testin mutlaka yapılması gerektiğini; asılsız bilimsel bir gerçekliğe dayandırılmayan yorumlardan annelerin etkilenmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Şeker yükleme testi gebeliğinin 24 ile 28’inci haftaları arasındaki kadınlarda gestasyonel diyabetin varlığının incelenmesi amacıyla yapılır. Kişilerde bazı risk durumlarının varlığı söz konusu olduğunda ise testin yapılması gebeliğin daha erken zamanlarında gerçekleştirilebilir.

Glikoz yükleme testi sağlık kuruluşlarında 50 gram şeker içeren 150 ml hacmindeki sıvının tüketilmesi ile gerçekleştirilir. Şeker yüklemesini takiben 1 saat sonrasında kişinin kan şeker düzeyi ölçülür.

İncelenen kan şekeri düzeyi desilitrede 140 miligram’ın altında sonuçlanması normal olarak değerlendirilir. Bu değerin üzerinde tespit edilen kan şekeri düzeyi ise yaklaşık olarak %80 ihtimalle gestasyonel diyabete işaret ediyor olabilir. Bu durumun tam olarak aydınlatılması amacıyla hekim tarafından glikoz tolerans testi gibi bazı diğer testlere başvurulabilir.