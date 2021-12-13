Şeker yerine kullanabileceğiniz doğal besinler

Şeker; son zamanlarda yapılan çalışmalarla göstermiştir ki sağlığımıza en büyük tehdidi oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisine göre beslenmemizdeki şeker miktarının toplam aldığımız enerjinin %10’nu aşmaması gerektiği hatta bu oranın aşağı çekilmesi yönündedir. Bu da günlük şeker tüketiminin kadınlarda 1, erkeklerde 2-3 yemek kaşığını aşmaması demektir. Günlük hayatımızda tükettiğimiz birçok besinin içerisinde şeker bulunmaktadır.

Şeker yerine kullanılabilecek alternatif doğal besinlerden bazıları

Akçaağaç şurubu

Esmer pirinç şurubu

Meyve reçeli

Çiğ bal

Hindistan cevizi şekeri

Stevia (şeker otu)

Şeker kullanmak istemediğiniz yerlerde kullanabileceğiniz birçok ürün var. Bunların başında;

Keçiboynuzu özü: Keçiboynuzu meyvesinden üretilir. Soğuk sıkım olmasına özen gösterilmelidir. İçeriğinde insan sağlığı için gerekli olan tüm mineralleri içerir ve vitamin değeri yüksektir.

Hurma: %80 şeker içerir. Protein, vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Lifli bir yapısı vardır bu nedenle sindirimi rahattır. Hurmaları keklerinizde ya da tatlılarınızda kullanırken önce sıcak suda bekletip sonrasında da blendırdan geçirerek püre kıvamında hamurumuza dahil edebilirsiniz.

Hindistan cevizi şekeri: Rengi kahve rengi şekere benzer. Pancar ve şeker kamışına göre daha sağlıklı bir alternatiftir. Potasyum, çinko,demir, B1, B2, B3 ve B6 vitaminleri içerir. Glisemik indeksi diğerlerine oranla daha düşüktür.

Nişasta bazlı şeker hangi besinlerde bulunur?

Nişasta bazlı şeker,endüstriyel olarak üretilmiş hazır gıdaların hemen hepsinin içeriğinde bulunur: Meyve suları, gazlı içecekler, gofretler, bisküviler, dondurmalar, hazır reçeller, hardal, hazır salata sosları ve paketlerde satılan çorbalar

Yapay tatlandırıcılar neler?

Yapay tatlandırıcılar; kalori değeri olmayan, kan şekerini etkilemeden tatlı tadı veren kimyasal bileşenlerdir. Sukraloz, Aspartam, Asesülfam-K ve Sakkarin, şeker yerine kullanılan bir yapay tatlandırıcılardır. Sukraloz; aspartam, asesülfam-K, sakarin gibi yapay tatlandırıcılardan daha fazla etkilidir.

Stevia şekeri zararlı mı?

Şeker otu olarak da adlandırılılan stevia bitkisi, uzun yıllardır pek çok ülkede doğal tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Stevia diyabet hastalarında kan şekerini kontrol edebilmesine rağmen, uzun süreli ya da fazla stevia tüketimi kan şekeri düşüklüğüne neden olabilir. Stevia kan basıncını düşürebilir. Eğer kan basıncınız düşükse ya da ilaç kullanıyorsanız veya bitkiler kan basıncınızı düşürüyorsa, bu sizin için zararlı olabilir. Şeker otu cildi besler, sıkılaştırır ve kırışıklıkları düzeltir. Cilt bakımı için bir maske olarak da kullanılabilir. Dermatit etkisi sayesinde sivilcelere iyi gelir ve sivilceleri azaltmak için kullanılabilir. Şeker hastalığı(diyabet) tedavisinde yardımcı rol oynar.

Şeker çeşitleri

1. Sofra şekeri (granulated) 2. Pudra şekeri (icing sugar) %3 oranında nişasta içerir. Un halindeki şekerin nemlenip topaklanmasını önlemek için nişasta ile karıştırılır. 3. Kahverengi şeker (brown sugar) sofra şekeri ile pekmez (molases) karışımından oluşur.