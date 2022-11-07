Şeker sorununu anında bitiren mucize! Günde 1 kaşığı bile yetiyor

Tip 2 diyabet için karakteristik olan yüksek kan şekeri seviyeleri, körlükten böbrek hastalığına kadar bir dizi hastalığa için zemin hazırlar. Ancak, belirli diyet yöntemi izleyerek tehlikeli derecede yüksek kan şekerini bile düşürmeniz mümkündür. Yakın zamanlı yapılan bir araştırma, günlük olarak belirli bir baharatı tüketmenin kan şekeri üzerinde etkili olduğunu gösteriyor.

Bitki çaylarının da içerisine ekleyerek tüketilebilecek zencefil, kan şekeri seviyelerinizi düşürmede de oldukça etkilidir. Baharatlı ama tatlı bir tada sahip olan zencefil, kışın yiyeceklerinizi lezzetlendirmek için kullanabileceğiniz bir baharatın üzerinde çokça fayda sunabilir.

Dahası, zencefil kökü taze, kurutulmuş, toz haline getirilmiş, meyve suyu halinde veya yağ olarak da kullanılabilir. Anti-viral özelliklerinin yanı sıra, zencefil aynı zamanda kan şekerini düşürücü etkisiyle de uzmanlar tarafından önerilmektedir. European Journal of Pharmacology'de yayınlanan araştırma, bu baharatın kan şekeri kontrolü için nasıl bu kadar güçlü olabileceğine de ışık tutuyor.

Araştırma ekibi, zencefil özlerinin kan şekerini yüzde 35 oranında düşürebileceğini ortaya çıkardı.

Spissum ve yağlı ekstrakt olmak üzere iki farklı ekstraktın, insülin sekresyonu üzerindeki etkilerini tersine çevirmek için serotonin reseptörleri ile etkileşime girdiğini açıkladılar.

Ayrıca araştırma, bu keskin baharatın "diyabetik bir durumu iyileştirmek" için kullanılabileceğini öne sürüyor. Zencefilin kan şekeri üzerindeki güçlü etkilerini yansıtan daha fazla araştırma olduğundan, bunun için yalnızca bir çalışmadan fazlasının bulunduğunu da belirtmek isteriz.

Iranian Journal of Pharmaceutical Research'de yapılan bir araştırma, zencefilin kan şekerini "önemli ölçüde" azaltabileceğini de kanıtladı. Tip 2 diyabetli 41 hastayı inceleyen araştırma ekibi, katılımcılara rastgele bir zencefil takviyesi veya plasebo verdi. Zencefil verilen denekler tam olarak günde iki gram aldı. Bu beslenmenin 12 haftasından sonra araştırmacılar, zencefilin diyabetik hastalarda açlık kan şekerini ve hemoglobin A1c'yi iyileştirdiği sonucuna vardılar.

Araştırma ekibi şöyle açıkladı: "Zencefilin ihmal edilebilir yan etkileri ile ilgili olarak, diyabet hastaları için bazı ikincil kronik komplikasyon riskini azaltmak için iyi bir çare olabilir." Zencefilin tip 2 diyabet hastaları için yararlı olmasının bir başka nedeni de çok düşük glisemik indeksine (GI) sahip olmasıdır.

Glisemik indeks, gıdaların yemekten sonra kan şekeri seviyenizi ne kadar hızlı etkilediğini ayrıntılandıran bir derecelendirme sistemidir.

Düşük glisemik indeksli gıdalar yavaş yavaş parçalanır ve bu nedenle kan şekeri seviyelerinde ani bir artışa neden olmaz.

Tip 2 diyabetin belirtileri nelerdir?

Diyabet semptomları sizi her zaman hasta hissettirmez. O nedenle bu semptomlara karşı duyarlı olmak çok önemlidir.

Uzmanlara göre tip 2 diyabetin işaretleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Normalden daha fazla idrara çıkmak(özellikle geceleri)

Her zaman susamış hissetmek

Çok yorgun hissetmek

İstenmeyen kilo kaybı

Yavaş iyileşen kesikler veya yaralar

Bulanık görme

Uzmanlar, bu semptomlardan herhangi birinden muzdaripseniz veya bu hastalığa sahip olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, bir doktora görünmenizi önerir.