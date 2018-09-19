Şeker sağlık açısından en temel “düşmanımız”

Şeker bağışıklık sistemimizi olumsuz bir şekilde etkiler. Günde altı çay kaşığı şeker bile bağışıklık sistemimizi %25 oranında zayıflatır. Özellikle çocuklar için üretilen birçok yiyecek çok yüksek miktarlarda şeker içerdiğinden, çocukların sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yapar.

Şekerli ürünler kandaki şeker oranında ani bir artışa sebep olur. Çok şeker yenilmesinden sonra, çocuklarda hiperaktivite belirtileri görülebilir. Ancak kan şekerindeki bu ani artış, ani bir düşüşle son bulur. Sonuçta ağlama isteği, yorgunluk, sinirlilik hali, duygusal değişiklikler ve konsantrasyon eksikliği gibi belirtiler meydana gelir.

Şeker besin değerinden yoksundur, ancak kalori yönünden oldukça zengindir bu yüzden yağa dönüşür kilo yapar.

Şeker diş minesine zarar verir ve çürütür.

Hepsinden de önemlisi, şekerle vücuda giren ekstra kaloriler vücuttaki vitamin ve mineralleri tehlikeye atar. Şeker yönünden zengin gıdalar yağ yönünden de zengin olur. Şekerli gıda maddeleri lif yönünden fakir kalır. Şeker tüketimi fazla olan çocuklar vitamin ve mineral eksikliği yaşama riski ile karşı karşıya kalabilir.

Sağlıklı bir yaşam için yapabileceğiniz en güzel şey şekerli gıdalardan uzak durmak olacaktır. Çikolatalı kurabiyelerin şekerli olması kaçınılmaz. Onun için paketlerinin üzerinde aramanız gereken asıl bilgi, şeker oranının ne oranda azaltılmış olduğudur.

PEKİ NE YAPMALI?

Doğal yollarla kurutulmuş meyvelerin püresi de sağlıklı bir tatlandırıcı çeşididir.

Kimyasal işlemden geçirilmemiş olan doğal organik bal çok mükemmel bir şeker alternatiftir. Keza o güzelim pekmezlerimiz gibi..

DİPNOT:

Doğal yollardan alınan şekerin bile fazlası insan sağlığına zarar. Çocuklara yeterince meyve ve bal yedirilerek beyin gelişimleri için gerekli olan şekeri almaları sağlanabilir.

İşlenmiş (rafine) toz ve kesme şekerden de kesinlikle uzak durmalısınız..