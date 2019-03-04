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Şeker pancarı üretiminde "sözleşme" vakti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, şeker fabrikalarının, bu yılki ekim dönemi öncesinde çiftçilerle üretim sözleşmesi imzalamaya başladığı belirtildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:35
Şeker pancarı üretiminde "sözleşme" vakti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, şeker fabrikalarının, bu yılki ekim dönemi öncesinde çiftçilerle üretim sözleşmesi imzalamaya başladığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şeker Kanunu gereğince pancar tarımı "sözleşmeli" yapılıyor.

Bu kapsamda, 2019 yılının ekim dönemi öncesinde, tüm fabrikalar çiftçilerle üretim sözleşmesi imzalıyor. Pancar çiftçisi ile şeker fabrikası, ekim öncesinde sözleşme yaparken, üretim şartları ile alım usul ve esasları bu sözleşmede belirleniyor. Sözleşmeyle tarafların hak ve sorumlulukları güvence altına alınıyor.

Sözleşme kapsamında, çiftçilerin tohum ve gübreleri fabrikalar tarafından teslim edilmeye başlandı. Böylece pancar tarımının sürdürülebilirliği sağlanıyor.

Fabrikalar, hasat öncesinde bakım, sulama, söküm gibi adlar altında çiftçilere avans ödemesi yapıyor. Pancar çiftçisi, daha hasat gerçekleşmeden ürün bedelinin yaklaşık yüzde 40'ını peşin olarak alıyor.

- Pancar üretiminde artış beklentisi

Kanun gereğince uygulanan kota sistemiyle şeker üretiminde arz ve talep dengesi tesis ediliyor, üretim planlanıyor ve istikrar sağlanıyor. Kota sistemiyle üretimde dalgalanmaların önüne geçilerek, pancar çiftçisinin refahı istikrarlı şekilde korunuyor.

Ayrıca, nişasta bazlı şeker kotalarının yüzde 2,5'e indirilmesi çiftçiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, bu yıl pancar üretiminde büyük artış bekleniyor.

Şeker üretiminde en büyük pay yüzde 37 ile pancar ekicileri kooperatiflerine ait fabrikalarda bulunuyor. Kamuya ait Türkşeker AŞ halen 15 şeker fabrikasıyla sektörün yüzde 34'üne hakim görünüyor. Böylece, başka hiçbir üründe olmayan düzeyde üretim çiftçi kooperatiflerince yapılıyor ve kamu şeker üretimine güçlü bir şekilde devam ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:35
  1. Kota
  2. Şeker
  3. Şeker Fabrikaları
  4. Şeker Pancarı
  5. Tarım ve Orman Bakanlığı

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