Şeker oranı yüksek meyveler hangileridir?

Diyet yapan çoğu kişi öğün aralarında meyve yiyerek tatlı ihtiyacını karşılamaya çalışır. Ancak yediğiniz bazı meyveler sandığınız kadar masum olmayabilir. Diyet yaparken yenilmemesi gereken meyveleri sizler için araştırdık.

Mango, ülkemizde çok fazla tüketilmese de gençler arasında popülerliği gittikçe artıyor. Sağlığa faydaları sebebiyle tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilse de diyet yapanlar için doğru bir seçenek değil. Çünkü bir adet mango, içerisinde yaklaşık 45 gram şeker içerir.

Üzümde diyet yapanlar için tüketilmemesi gereken meyveler arasında. Bir fincan üzümün içinde neredeyse 23 gram şeker bulunuyor. Bu oran zayıflamak isteyenler için oldukça yüksek.

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden olan kiraz da diyetisyenler tarafından çok masum bulunmayan bir meyve. Bir kase kirazın içinde neredeyse 18 gram şeker bulunuyor. Eğer zayıflamak ve şekerden uzak durmak istiyorsanız kiraz tüketimine dikkat etmeniz gerekiyor.

Armut, içerdiği şeker oranıyla kilo almanıza sebep olabiliyor. Uzmanlar, armutun kilo alımına olan etkisini azalmak için yoğurt ile tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

Çok sevilen meyvelerin başında gelen incir, zengin besin değerlerine sahip olmasına karşın diyet yapanlara önerilmiyor. Nedeni ise sadece 2 adet incirde bile 16 gram şeker bulunması.





Yasemin.com'dan alınmıştır.