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Şeker komasına giren 17 yaşındaki Dilara, hastanede öldü

Zonguldak'ta yaşadığı evde fenalaşan ve şeker komasına giren 17 yaşındaki Dilara Kilcioğlu yaşamını yitirdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:23
Şeker komasına giren 17 yaşındaki Dilara, hastanede öldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, evde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şeker komasına girdiği belirlenen Dilara Kilcioğlu (17), hayatını kaybetti.

Eğerci köyünde yaşayan lise öğrencisi Dilara Kilcioğlu, gece fenalaşınca ailesi tarafından Devrek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören ve şeker komasına girdiği belirlenen Kilcioğlu, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Kilcioğlu, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dilara Kilcioğlu'nun kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 15:23
  1. Zonguldak
  2. Devrek
  3. Dilara Kilcioğlu
  4. Şeker komasından öldü

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