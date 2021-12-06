  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Şeker hastalarını umutlandıran keşif! Vücutta üretilecek
Sağlık

Şeker hastalarını umutlandıran keşif! Vücutta üretilecek

Kanada’da gerçekleştirilen tıbbi bir çalışma, kök hücre temelli bir tedavi yolu ile şeker hastalarının ihtiyacı olan insülinin vücutta üretilebileceğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:10:00 -
Şeker hastalarını umutlandıran keşif! Vücutta üretilecek

Kanada’nın British Columbia Üniversitesi ve Vancouver Coastal Health (VCH) araştırmacılarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen ve türünün ilk örneği olan çalışma, kök hücrelerle aşılanmış küçük bir implantın, vücudun kendi başına insülin üretmesine yardımcı olabileceğini gösterdi.

Çalışmaya ilişkin CTV’ye konuşan Vancouver General Hospital endokrinoloğu Dr. David Thompson, "artık Tip-1 diyabet hastaları için daha önce hiç var olmayan bir umut var" dedi.

Deri altına yerleştiriliyor

Çalışma kapsamında, 25 kuruş büyüklüğünde bir cihaz, Tip 1 türü diyabeti olan on beş hastanın karın derilerinin altına yerleştirildi.

Dr. Thompson, "Cihaz, laboratuvarda yetiştirilen tek bir kök hücre dizisinden üretilen ve kan şekerini kontrol eden hormon olan insülini yapmaktan sorumlu milyonlarca hücre içeriyor" dedi.

Çalışmanın bulgularına göre, katılımcıların C-peptid seviyeleri yemek yedikten sonra yükseldi, katılımcılar doğal olarak insülin üretti.

Çalışmadaki hastaların ayrıca hedef kan şekeri aralığında yüzde 13 daha fazla zaman harcadıkları ve bazılarının da implant sayesinde enjekte ettikleri insülin miktarını azaltabildikleri tespit edildi.

"Harika bir adım"

CTV’nin görüşlerine yer verdiği Toronto'daki Mount Sinai Hastanesi Diyabet Klinik Araştırma Birimi Direktörü Dr. Bruce Perkins, "Bunun geniş kapsamlı tedavi ve diyabetli herkes için hazır olduğu aşamada değiliz. Fakat Tip 1 diyabetli bir insana insülin üretebilen hücrelerin yerleştirilmesi ve bu hücrelerin bir miktar insülin üretip bir yıl hayatta kalması fikri ileriye doğru atılmış harika bir adım." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'e bir şok iddia daha! Rus savaş uçağından vazgeçtiler, Türk SİHA'sı alacaklar!
Dünya

Putin'e bir şok iddia daha! Rus savaş uçağından vazgeçtiler, Türk SİHA'sı alacaklar!

Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye’den Bayrak..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve dolar açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siirt’te gerçekleşen “Demokrasi Konuşmaları” programına katıldı. Erdoğan, "Burada meselenin dolar olmadığ..
Dolar ile ilgili çarpıcı uyarı: Dolar yerine onu alın
Ekonomi

Dolar ile ilgili çarpıcı uyarı: Dolar yerine onu alın

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, dolar kurundaki artışa ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay