Şeker hastaları için tercih orjinal karadut pekmezi! Dut pekmezi faydaları ve kullanımı

Dut ağacında yetişen karadut antioksidan açısından oldukça yüksektir. Bu sayede İnsanların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Yüzyıllardan beri Özellikle de alternatif tıpta Şifa bulmak amaçlı kullanılan karadutun birçok bilinen ve bilinmeyen faydası vardır. Yüksek enerji verici özelliğe sahip olan dut pekmezi halsizliğe, yorgunluğa ve kansızlığa iyi gelir. Karaciğer ve böbrekleri güçlendirici etkiye sahiptir ve basur, siyatik ve mide hastalıklarına iyi gelmektedir.

Dut pekmez nasıl tüketilmeli?

Uzmanlar günde 1 bardak dut suyu tüketerek birçok hastalıktan korunabileceğinizi vurgulamaktadır.

Karadut içerdiği A B C D E ve K vitaminleri ve potasyum sodyum niasin gibi yararlı maddeler bulunduğu olduğundan dolayı vücudumuza her yönden fayda sağlayabilmektedir.

Özellik nedir içerdiği potasyumdan dolayı yüksek Kolesterolü düşürerek kanın temiz kalmasını sağlar. Kolesterol hastalığı olan kişiler bol bol karadut meyvesini tüketmesini tavsiye ediyor.

Dut pekmezi yoğun kıvamlı olduğu için tek başına tüketmekte zorlanırsanız, tahine karıştırarak da tüketebilirsiniz. Kansızlık sorunu olanlar ya da kan şekeri düşük olan kişiler sabah aç karnına 2 yemek kaşığı tüketebilirler. Çay, süt gibi içeceklerin içerisine koyularak da tüketilebilir.

Karadut pekmezi tarifi için malzemeler

2 kg karadut

Su

Limon suyu

Karadut pekmezi tarifi nasıl yapılır?

Karadutlar yıkanır. Büyük bir tencerede üzerini biraz geçecek kadar su eklenip yaklaşık 40 dk kaynatılır. Büyük bir tencerenin üzerine süzgeç, onun üzerine de tülbent yerleştirilir. Dutlar tülbentle iyice süzülür ve sıkılır. Daha sonra koyu bir kıvam alana kadar kaynatılır. Ocaktan alınmadan önce yarım limon suyu sıkılıp 10 dk daha kaynatılır ve soğumaya bırakılır.

Şeker hastaları için tercih orjinal karadut pekmezi

Aydın'da çoğunlukla dağlarda yetişen karadutlar, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülürken, doğal yollarla elde edilen karadut pekmezi ise özellikle şeker hastaları tarafından tercih ediliyor.

Dağ köylerinde yetişen ve asırlardır devam eden yöntemlerle pekmeze dönüştürülen karadutlar, birçok vatandaşın tercihi haline geldi. Birçok hastalığa faydalı olduğunu bilinen karadut pekmezi, özellikle şeker hastaları tarafından tercih ediliyor. Doğal şifa kaynağı olarak bilinen karadut pekmezini vatandaşların şurup niyetine tüketebildiğini ifade eden 42 yıldır pazarcılıkla uğraşan Duran Doğan; “Karadut ekseriyetle yaylalarda yetişir. Doğal bir ürün olması sebebiyle bundan yapılan pekmez de birçok hastalığa iyi gelir. Normal üzüm pekmezi tatlıdır ama bu biraz daha mayhoş olur. Ağız, mide ve bağırsak yaralarına birebirdir. Özellikle şeker hastaları tarafından çok tercih ediliyor. Tatlı değil biraz mayhoş olduğu için kullanılıyor. Bir çok müşterim karadut pekmezi almaya gelir, şurup gibi tüketilir. Karadut pekmezini bilmeyenler ise bu nasıl bir şey diye soruyorlar. Ben de kapağını açıp doğallığını gösteriyorum. Taneleri içinde olur. Doğallığı ile birçok hastalığa iyi gelir” dedi.

Karadut pekmezinin şifa niyetine bilinmeyen faydaları