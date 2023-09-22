Şeker hakkında doğru bilinen yanlışlar, çok şaşıracaksınız! Amerikalı uzmanlar böyle uyardı

Ancak vücudumuza giren şeker miktarı arttıkça ne yazık ki zararları da artıyor. Hepimiz dondurma, çikolata, baklava, sütlaç gibi tatlılara bayılırız ve bulduğumuzda kaçırmayız ancak sonuç olarak kilo alırız, cildimiz erken yaşlanır, sivilceli bir cilde sahip oluruz ve daha ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalırız.

Eğer şekerden en kısa zamanda kurtulmak istiyorsanız, sizin için şekerden kurtulmanız için bir rehber ve şeker hakkında doğru bilinen yanlışları hazırladık.

Şeker sizi diyabet hastası yapmaz

Şeker tüketmek ile diyabet hastalığı arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Diyabet çevresel koşullardan çok genetik eğilimler sonucu ortaya çıkar veya pankreasta oluşan bir sorun bu hastalığa yol açar. Eğer genetik yatkınlığınız yoksa, dozunda şeker tüketmenin sizi diyabet yapmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Şeker bağımlılık yapmaz

Sanılanın aksine şeker sizi bağımlı yapmaz. Sadece kısa yoldan karın doyurma ihtiyacınızı giderir ve insanoğlu olarak kolaya kaçma eğilimimiz var. Hazır gıdaların içindeki şeker dışındaki maddeler için aynı şeyi söylemeyiz ancak sadece şeker sizi bir bağımlı haline getirmez. Üstelik gün içinde çoğunlukla tükettiğimiz karbonhidrat da bir tür şekerdir.

Genç kalmak için şekersiz yaşamamanız gerekmez.

Çok fazla şeker tüketirseniz, cildinizdeki kolajen molekülleri kırılgan ve sert hale gelecekler ve cildinizi daha elastik yapacaklardır. Ancak şeker yemeyi tümden bırakırsanız cildiniz kurur.

Yukarıdaki resimlere bakacak olursanız, iki aktris de aynı yaşta ve solda gördüğünüz aktris şeker tüketiminde çok ciddi kısıtlamalarına gitmezken, sağda gördüğünüz aktris şeker karşıtı bir diyet uygulamakta. Hangisi sizce daha genç görünüyor?

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Önemli olan vücudunuzu dinlemek ve ihtiyacınız olan besinleri tüketmektir. Sıkı diyetler en başta faydalıyken uzun döneme yayıldığında zarar verici olabilir.

Şekeri ne zaman kesmelisiniz?

Şekeri kesmeniz gereken birkaç durum var. Diyabet veya diğer insülin problemi olan kişiler dışında, şöyle bir yol izlenmesini öneriyoruz:

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız: Harvard Üniversitesinden bilim insanları fazla şeker tüketmenin yumurta hücrelerinin kalitesini düşürdüğünü ortaya çıkardı.

Hamilelik: Son yıllardaki araştırmalar gösterdi ki, hamilelik döneminde fazla şeker tüketen anne adayları sonraki dönemlerde alerjik astıma yakalanmaya daha yatkın oluyor.

Odaklanma sorunları: UCLA Üniversitesinde yürütülen bir araştırmaya göre kandaki yüksek glikoz seviyesi kalıcı beyin hasarına neden olabilmektedir.

Sık sık susama: Eğer gereğinden fazla şeker tüketiyorsanız sıklıkla su içme ihtiyacı duyarsınız.

Kuru ve kaşıntılı cilt: Kandaki yüksek şeker seviyeleri cildinizi kurutur ve kaşınmasına sebep olur.

Tatlı yemek mutluluk hormonu salgılatır ve böylece mutlu olursunuz. Ancak aynı hormonlar, egzersiz yaparak veya gerçekten keyif aldığınız aktiviteleri yaparken de salgılanır. Bu sebeple mutlu olmak için tatlı yemek yerine hayatınızdan keyif almanın yeni yollarını keşfedin.

Özellikle çocuk yetiştirirken, tatlı yedirerek çocuğun dikkatini başka yere çekmek yerine faydalı egzersizler veya kendini keşfetmesini sağlayacak oyunlar uygulayarak daha sorumlu bir birey olmasına fayda sağlayabilirsiniz.

Çocuğunuzu balığa çıkartabilir, ilgisini çekecek kamp, doğa yürüyüşlerine katılabilir veya sıradan fakat kaliteli vakit geçirmenin başka yollarını bulabilirsiniz. Bu şekilde yetişen çocuklar tatlı düşkünü olmayacaklardır.