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Şeker fabrikası tanzim satışa başladı

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından üretilen şeker, domates, nohut, mercimek gibi ürünler kurulan tanzim satış noktasıyla ilk elden tüketiciye satılmaya başlandı.

22 Mart 2019 Cuma 16:43
Şeker fabrikası tanzim satışa başladı

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketicilerden gelen yoğun talep üzerine fabrikadaki tarım market yanında tanzim satış mağazası açıldı.

Mağaza açılışına, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Panpa Şirketi yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

Akay, Kayseri Şeker-Panpa Tanzim satış mağazasının sembolik bir mağaza olduğunu, tüketicinin talebi halinde başka yerlere de açılabileceğini söyledi.

Kayseri Şeker-Panpa Tanzim satış mağazasında, Kayseri Şeker Fabrikasının 1 kilogramdan 50 kilograma kadar paket ve torbadaki şeker ürünleri ile Kayseri Şeker'e bağlı iştiraklerden Pan-Pazarlama şirketi tarafından üreticiden alınan veya sözleşmeli olarak üretimi yaptırılan ürünlerden çerezlik ve tohumluk kabak çekirdeği, ay çekirdeği, nohut, mercimek, fasulye ve Kayseri Şeker Fabrikası serasında üretimi yapılan domates, İncesu çiftliğinde elde edilen süt gibi temel gıda maddelerinin perakende olarak halka satışının yapılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:43
  1. Kayseri Şeker Fabrikası

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