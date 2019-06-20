0553 313 94 23

Şehzadeli kadınlar spora başlıyor

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi’nde yaz sezonu için kurs kayıtları başlıyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:48
Şehzadeli kadınlar spora başlıyor

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi’nde yaz sezonu için kurs kayıtları başlıyor. Yaz döneminde step, fitness, aerobik ve pilates yapmak isteyen kadınlar,24 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde kayıt yaptırabilecek.


Şehzadeler Belediyesi’nin yaz dönemi kurslarına bir yenisi daha eklendi. Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi’nde yaz sezonu için kurs kayıtları başlıyor. Yaz döneminde formda kalmak ve form tutmak isteyen kadınlar step, fitness, aerobik ve pilates dallarında açılacak kurslara 24 Haziran- 8 Temmuz tarihlerinde kayıt yaptırabilecek.1 Temmuz’da eğitmenler eşliğinde başlayacak kurslar hafta içi her gün 09.00-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler 2. Anafartalar Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’ndeki Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi’ne başvurabilecek veya 0236 250 1150 nolu telefonla bilgi alabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da 6 kişinin öldüğü kavgayla ilgili açıklama
    1. Şanlıurfa’da 6 kişinin öldüğü kavgayla..
    2. Turkcell’e Londra’da iki ödül
    3. Mariana’ydı, “Meryem” oldu
    4. Esenyurt’ta üretiyor dünyaya..
    5. Su kanalına giren otomobil 85 metre..
    6. Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine..
    7. İki markada yaz kampanyası
    8. Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler..
    9. Egea Gençler Kupası Eskişehir'de
    10. Okul gıdası logosunun detayları belli..
    11. Tasarruflu klozetle 60 ülkeye ihracat
    12. Sokakları dans ederek temizliyor
    13. Dikkat çeken uyarı: Yeni aldığınız..
    14. İran'ın ABD'ye ait İHA'yı düşürmesi
    15. Karşıyaka’da sanat salondan sokağa..
    16. Kamu işçi ücretleri toplu sözleşme 2019
    17. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    18. Adalet Bakanı Gül:"(Çatı davada karar)..
    19. Eski Interpol Başkanı rüşvet aldığını..
    20. Uzmanlar inceledi, ‘Kutuplardaki erime..
    21. Gençler uçurtmalarını gökyüzü ile..
    22. Başkan Erdoğan konuşuyor
    23. Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme hukuk..
    24. Kendisini doktor yapan "el"i kurtardı
    25. AK Partili meclis üyelerinden Işık ve..
    26. Roketsan'ın mikro uydu fırlatma aracı..
    27. Ceyhan OSB ve Enerji İhtisas Endüstri..
    28. Bakan Gül'den darbecilere verilen..
    29. Küresel servet 206 trilyon dolara..
    30. Adana, UNESCO gastronomi şehri oluyor
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!