Şehzadeler Kadın Spor Merkezi’nde yeni dönem kayıtları başlıyor

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi’nde kış sezonu kayıtları 27 Eylül 2019 Cuma günü başlıyor.

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi’nin yeni kayıt dönemi başlıyor. 27 Eylül 2019 Cuma günü başlayacak kış sezonu kayıtları, 8 Ekim 2019 Salı gününe kadar devam edecek. 1 Ekim 2019 Salı günü başlayacak kurslar ise hafta içi her gün saat 08.30 ile 18.30’da verilecek. Kış döneminde form tutmak ve formunu korumak isteyen kadınlar uzman eğitmenler eşliğinde step, fitnes, aerobik ve plates kurslarından yararlanabilecek. Belediye tarafından yapılan açıklamada kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 0236 250 11 50 numaralı telefonu aramaları istendi.