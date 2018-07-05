Şehzade kebabı nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 kilo kuşbaşı dana eti

1 yemek kaşığı domates salçası

5 adet patlıcan

Sıvı yağ

2 adet kuru soğan

2 adet domates

4-5 adet yeşil biber

5 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

NASIL YAPILIR?

Üzerini geçecek kadar su ilave ettiğiniz dana kuşbaşı etini düdüklü tencerede öncelikle bir süre kaynatın ve üzerinde oluşan köpüğü aldıktan sonra kapağını kapatarak 10 dakika pişirin.

Çizgi çizgi soyduğunuz patlıcanları 20 dakika tuzlu suda bekletin. Daha sonra iyice süzün. Ardından bir peçete ile sularının iyice çekilmesini sağlayın ve kızgın yağda kızartın.

Başka bir tencerede 2 yemek kaşığı kadar yağda kuru soğanları küp küp kesin ve kavurun. Soğanların pembeleşmesinden sonra doğradığınız biberleri ve sarımsakları da ekleyin.

Kavrulan sebzelere tuz ve baharatları son olarak da haşladığınız etleri atarak karıştırın.

Varsa bir toprak kaba yoksa bir borcama öncelikle kızaran patlıcanları dizin üzerine pişirilen karışımı dökün ve üstünü domates ve biberlerle süsleyin.

Ardından hazırlanan yemeğin üzerine salçalı suyu ilave ettikten sonra 200 dereceye getirilen fırında domates ve biberler pişene kadar pişirin.

Afiyet olsun