Şehzade Demir'den 3 Ağustos mesajı! 'Bu davanın sahibi artık halklardır'

Ankara'da binlerce kişi 3 Ağustos'ta ABD Büyükelçilik binası önünde bir araya gelerek şehit Haniye'nin son isteğini yerine getirdi.

Protestoda tekbir sesleri yükselirken, İsrail ve ABD bayraklarını ateşe verdi. Eylem Kur'an tilaveti ve dualarla sona erdi.

Vatandaşlarla birlikte Gazze için eyleme katılan Hüda Par Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, önemli mesajlar verdi.

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"İsmail Haniye'nin şehadeti Kudüs davasını ve direniş cephesini yepyeni bir boyuta taşıdı." diyen Demir, "Haniye'nin sağlığında yaptığı 3 Ağustos günü direniş hareketinin başlaması çağrısı önemli bir dönemeçtir. Onun çağrısı aslında şu mesajı içeriyor; 'Her ne kadar İslam ülkelerinin yöneticileri ve bazı Müslüman yöneticiler Filistin'e sahip çıkmakta gecikseler de 3 Ağustos'tan itibaren artık bu davanın sahibi halklardır.' " ifadelerini kullandı.

Meydanların artık boş bırakılmaması gerektiğini belirten Şehzade Demir, Hamas'ı terör örgütü olmakla itham edenleri eleştirdi.

Hüda Par'lı Demir sözlerine şöyle devam etti:

"Müslüman halkların meydanları boş bırakmadan bu davaya sahip çıkması lazım. Şu anda bütün dünyada Müslüman halklar ayaktadır. Filistin'e sahip çıkan halklar ve yöneticileri bugün meşrudur. Ümmetin nezdinde de meşruiyet ölçüsü Filistin davası olmuştur. Kim Filistin davasına sahip çıkarsa o meşrudur, kim sahip çıkmazsa o meşru değildir. Bu isterse bir siyasi parti olsun, isterse cumhurbaşkanı olsun. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Filistin davası artık sadece Filistinlilerin değil bütün insanlığın davası haline geldi. Zafer elde edilinceye kadar da bu şekilde devam edecek."