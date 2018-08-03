Şehriye salatası tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı arpa şehriye,

3 su bardağı su,

Yarım çay bardağı zeytinyağı,

Yeşil soğan,

Közlenmiş kırmızıbiber,

Kornişon turşu,

Mısır,

Çok az maydanoz,

Tuz,

Pul biber,

Bolca limon.

NASIL YAPILIR?

Şehriye salatası yapmak için öncelikle yarım çay bardağı zeytinyağı tavaya koyulur ve ocağın üzerinde kızdırılır.

Daha sonra arpa şehriyeler eklenerek kızarana kadar karıştırarak kavrulur.

Kavrulan şehriyelerin üzerine 3 su bardağı sıcak su eklenir ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir.

İç malzemesi için gerekli olan yeşil soğan, közlenmiş kırmızıbiber, kornişon turşu ve maydanoz küçük küçük doğranır.

Pişirilen şehriyeler derin bir kap içerisine alınır ve üzerine doğranan malzemeler katılır.

Üzerine mısır, pul biber, tuz ve bolca limon suyu eklenerek güzelce karıştırılır ve şehriye salatası hazır edilir.

Hazırlanan salata hemen servise sunulabilir.

Afiyet olsun.