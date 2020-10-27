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Yerel Şehrin ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Yerel

Şehrin ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen bir vatandaş bacağından bıçaklanarak yaralanırken kavga eden iki kişi ise kanlar içinde olay yerinden uzaklaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:37:00 -
Şehrin ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kavga, Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Camii meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, sokakta farklı bir kişiyle tartıştı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce iki kişi bıçakla birbirlerine saldırdı. Arbedeyi fark eden S.İ. isimli vatandaş, kavgayı ayırmak için iki kişinin arasına girdi. Olayda üç kişi yaralanırken, polis soruşturma başlattı.

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