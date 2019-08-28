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Şehrin ortasında ayı nöbeti

Artvin’de aç kalan ayıların mahalleye dadanması üzerine mahalle sakinleri geceleri nöbet tutuyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:35
Şehrin ortasında ayı nöbeti

Artvin’de aç kalan ayıların mahalleye dadanması üzerine mahalle sakinleri geceleri nöbet tutuyor. Hava kararınca eline kazma, kürek, tırmık alan mahalle sakinleri sırayla nöbet tutuyor.


Artvin’de aç kalan ayılar Çayağzı Mahallesi’nin 50 haneli Kaledibi mevkiisine dadandı. Aralıklarla mahalleye inen ayılar, mahallede bulunan meyve ağaçlarından besleniyor. Ayılara karşı mahalle sakinleri ellerinde kazma, küreklerle nöbet tutmaya başladı. Gece geç saatlere kadar nöbet tutan köylüler, yetkililerden bu duruma çare bulunmasını istedi. Tek kat ve iki kattan oluşan evlerde yaşayan mahalle sakinleri, ayının kendilerine ve çocuklarına zarar vermesinden korkuyor. Kendi imkanlarıyla ayıdan kurtulmaya çalışan mahalle sakinleri, ayıyı rahatça fark edebilmek için önce bölgede bulunan otları ve çalılıkları keserek temizledi. Vatandaşlar, geceleri ellerine aldıkları kazma, kürek, tırmıkla ıslık çalarak ayıları korkutmaya çalışıyorlar.



"Ayıya bugün gel, yarın git diyemeyiz"


Mahalle sakinlerinden Bilal Pediz, bir haftadır mahallelerine ayı dadandığını ifade ederek, “Yetkililere haber verdik ama bir sonuç elde edemedik. Bizde ayıya bugün gel, yarın git diyemeyiz. Onun için kendi imkanlarımızla ayıdan kurtulmaya çalışıyoruz” dedi.


Evlerinin tek ve iki kattan oluştuğunu söyleyen Pediz, "Her an ayı ile karşılaşma korkusu içindeyiz. Amacımız öldürmek değil, can güvenliğimizi korumak. Bunun için her gece nöbet tutuyoruz" şeklinde konuştu.


49 yaşındaki Telat Çavuş ise, “Doğdum doğalı bu mahallede yaşıyorum. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Biz ayıya zarar verme taraftarı değiliz, sadece can güvenliğimizi sağlamak için nöbet tutuyoruz. Çocuklar yollarda oynuyor, aniden karşılarına çıksa Allah korusun düşünemiyorum. Kendi imkanlarımızla sabaha kadar bekliyoruz. Ateş yakıyoruz, ıslık çalışıyoruz, ses yapıyoruz korkup kaçsın diye” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:35
  1. doğa

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