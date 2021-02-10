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Yerel Şehrin göbeğinde skandal görüntü!
Yerel

Şehrin göbeğinde skandal görüntü!

Şanlıurfa'da kamyonet kasasında onlarca büyükbaş hayvanın hijyenik olmayan koşullarda inşaat malzemesi gibi taşındığı görüntüler büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 09:44:00 -
Şehrin göbeğinde skandal görüntü!

Marketlerde satılan hazır dönerlerin paketlendiği işletmedeki skandal görüntülerin ardından tepki çeken fotoğraflar bu kez Şanlıurfa'dan geldi.

Kilolarca etin, kasası açık bir kamyonete üst üste atılıp hijyenik olmayan koşullarda taşındığı görüldü. Hayvanların soğuk hava depolu araçlar yerine yük taşımada kullanılan kamyonetin kasasında taşınması tepkilere neden oldu.

Bakanlığı göreve çağırdılar

Fotoğraflar üzerine süren tartışmada ise kesilen hayvanların at ya da eşek olabileceği iddiası gündeme geldi. Kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına giren konuyla ilgili vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

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