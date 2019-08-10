Şehrin geleceği Bursalılar’la belirleniyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışla Bursa’nın yeni yol haritasını ‘vatandaşla birlikte’ belirlemek istediklerini söyledi.

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Büyükşehir Belediyesi tarafından gelecek 5 yılda kent problemlerinin çözülmesi ve hayat kalitesinin artması hedefiyle yürütülecek faaliyet ve projelerin belirleneceği stratejik plan çalışmaları devam ediyor. Mevcut durumu ve ihtiyaçları belirlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; katılımcı bir anlayışla, başta vatandaşlar olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki ve akademik odaların görüşlerine başvuruluyor. Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 17 ilçenin muhtarlarıyla bir araya geldiği buluşma gerçekleştirildi. Anket yöntemi ile muhtarlara, mahallelerine ilişkin belediye tarafından sunulan hizmetlerden memnuniyet ve beklentiler ile öncelikli ihtiyaçların neler olduğu soruldu. Yoğun katılım sağlanan programda muhtarlar, mahallerinde iyileştirme gereken konular ile taleplerini belediye yetkilileriyle paylaştı. Şimdi de katılımcı yönetim anlayışı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nden hizmet alan vatandaşlara yönelik kapsamlı bir ‘memnuniyet ve beklenti’ araştırması çalışması başlatıldı. https://www.bursa. bel.tr/vatandasanket/ adresinden sanal yol ile yürütülen araştırmada, vatandaşlara ‘ulaşım başta olmak üzere’ belediyenin sunduğu hizmetlere ilişkin öncelikli beklentilerinin neler olduğu soruluyor. 19 Ağustos tarihine kadar vatandaşlar, ankete katılarak görüşlerini belirtebilecekler.

He rvatandaş için bir fidan

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, anketi dolduracak her bir vatandaş için ilave bir fidan dikileceğini söyledi. Bu sayede Bursalıların şehrin geleceğine ilişkin görüş bildirebileceğini ve Yeşil Bursa’ya bir fidan kazandırmış olacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bayram öncesinde sosyal medya, bilboard ve web sitesinde duyurusu yapılan anketimize vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterdi. Hemşerilerimiz günlük hayatta kullandıkları ve gelecekte hayat kalitelerini artıracak hizmetler ile ilgili görüş bildirerek, planlama sürecine dahil oluyorlar” dedi. Vatandaş ve muhtarların bakış açıları doğrultusunda bir ihtiyaç analizi çalışması yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu analiz sonucunda; kamu kurumları, üniversiteler, mesleki ve akademik odalar ile birlikte bir çalıştay düzenlenecek ve hizmet alanı bazında faaliyet ile projeler tartışılacak. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda şekillenecek stratejik plan, 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak ve 5 yıl boyunca Bursa’nın vizyonunu oluşturacak” diye konuştu.