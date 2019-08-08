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Şehrin geleceği Bursalılarla belirleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 5 yıllık stratejik plana vatandaşı da dâhil etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:53
Şehrin geleceği Bursalılarla belirleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 5 yıllık stratejik plana vatandaşı da dâhil etti. https://www.bursa.bel.tr/vatandasanket/adresinde ‘Sen de katıl, birlikte planlayalım’ sloganıyla kampanya açan Büyükşehir Belediyesi, 19 Ağustos’a kadar Bursalıların taleplerini alacak ve bunlara stratejik planda yer verecek.


Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıllık stratejik plan çalışmaları devam ediyor. Mevcut durumu ve ihtiyaçları belirlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde başta vatandaşlar olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşları ile meslekî ve akademik odaların görüşlerine başvuruluyor. Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 17 ilçenin muhtarlarıyla bir araya geldiği buluşma gerçekleştirildi. Anket yöntemi ile muhtarlara, mahallelerine ilişkin belediye tarafından sunulan hizmetlerden memnuniyet ve beklentiler ile öncelikli ihtiyaçların neler olduğu soruldu. Yoğun katılım sağlanan programda muhtarlar, mahallerinde iyileştirme gereken konularile taleplerini belediye yetkilileriyle paylaştı.Şimdi de katılımcı yönetim anlayışı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nden hizmet alan vatandaşlara yönelik memnuniyet ve beklenti araştırması yapılıyor. https://www.bursa.bel.tr/vatandasanket/adresinden sanal yol ile yürütülen araştırmada, vatandaşlara ‘ulaşım başta olmak üzere’ belediyenin sunduğu hizmetlere dâir öncelikli beklentilerinin neler olduğu soruluyor. 19 Ağustos tarihine kadar vatandaşlar, ankete katılarak görüşlerini belirtebilecekler.


Her vatandaş için bir fidan


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, anketi dolduracak her bir vatandaş için ilâve bir fidan dikileceğini söyledi. Bu sayede Bursalıların şehrin geleceğine dâir görüş bildirebileceğini ve Yeşil Bursa’ya bir fidan kazandırmış olacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bayram öncesinde sosyal medya, ilân tahtaları ve web sitesinde duyurusu yapılan anketimize vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Hemşerilerimiz günlük hayatta kullandıkları ve gelecekte hayat kalitelerini artıracak hizmetler ile ilgili görüş bildirerek, planlama sürecinedahiloluyorlar” dedi.


Vatandaş ve muhtarların bakış açıları doğrultusunda bir ihtiyaç analizi çalışması yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu analiz sonucu kamu kurumları, üniversiteler, mesleki ve akademik odalar ile birlikte bir çalıştay düzenlenecek ve hizmet alanı bazında faaliyet ile projeler tartışılacak.Katılımcıların görüşleri doğrultusunda şekillenecek stratejik plan, 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak ve 5 yıl boyunca Bursa’nın vizyonunu oluşturacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:53
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