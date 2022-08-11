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Dünya Şehre inen aç ayı çöpte yemek aradı
Dünya

Şehre inen aç ayı çöpte yemek aradı

Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde aç kalan bir Amerikan kara ayısı, çöpte yiyecek ararken görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 23:46:00 -
Şehre inen aç ayı çöpte yemek aradı

Meksika’da şehre inerek çöpte yemek arayan aç ayı bölge sakinleri tarafından görüntülendi.

Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinin Monterrey şehrinde acıkan bir Amerikan kara ayısı sokakta yemek ararken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çöpleri karıştırdığı görülen ayı daha sonra beyaz bir poşeti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki araçların boyutuyla karşılaştırıldığında ayının oldukça büyük olduğu görüldü.

Yaşam alanları kentleşme sebebiyle yok edildiği söyleniyor

Sosyal medyada ayının yiyecek aradığı görüntülere yorum yapan çok sayıda kişi, yapılaşma sonucu dağlık alanların insanoğlu tarafından işgaliyle yaban hayvanlarının rahatsız edildiğini belirtirken, bazıları ise gece çöplerini dışarıda bırakanları suçladı. Meksika Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ise nesli tükenmekte olan bu türün yaşam alanlarının kentleşme sebebiyle yok edildiğini bildiriyor.

Nuevo Leon eyaleti yetkilileri ise Amerikan kara ayılarının genellikle ormanlık alanda yaşadıklarını ancak aşırı sıcak havalarda nadiren şehirde de görüldüklerini belirtti. Anavatanı Kuzey Amerika olan Amerikan kara ayılarının Meksika, ABD ve Kanada’daki toplam nüfusunun 800 binden fazla olduğu biliniyor.

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