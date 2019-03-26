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‘Şehre Dair’ sergisi 16 Mart’ta kapılarını açıyor

Şehirlerin ikonik yapılarını, sokaklarını, caddelerini fonda kullanmakta, akıp giden hayatı ise ön plana taşıyan ‘Şehre Dair’ sergisi 16 Mart’ta kapılarını açacak.

26 Mart 2019 Salı 16:06
‘Şehre Dair’ sergisi 16 Mart’ta kapılarını açıyor

Şehirlerin ikonik yapılarını, sokaklarını, caddelerini fonda kullanmakta, akıp giden hayatı ise ön plana taşıyan ‘Şehre Dair’ sergisi 16 Mart’ta kapılarını açacak.


‘Şehre Dair’ sergisi; 16 Mart-5 Nisan tarihleri arasında İFSAK Sergi salonunda ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergi, fotoğrafçılarının görsel, duygusal hassasiyetleri, kaygıları ile ürettikleri 66 siyah-beyaz ve renkli fotoğraftan oluşuyor. 22 fotoğrafçının eserlerinin yer aldığı bu kolektif çalışma sonrası düzenlenecek serginin Kuratörlüğünü; İFSAK Sokak Fotoğrafçılığı Grubu Koordinatörü Hakan Yaşar, yardımcılığını Mustafa Sevdim yapmıştır. Sergide, Ahmet Kalafat, Bülent Fırtına, Canan Şirin, Elif Ünal, Gündüz Kaçmaz, Hakan Bıyıklıoğlu, Hilal Keskin Özay, İ. Zafer Yüzbaşıoğlu, İlker Akbaş, Meral Güler, Muazzez Çevik, Mustafa Öz, Mürvet Kılıç, Necmi Tutuk, Selma Topaç, Sevil Erdal, Sibel Öztürk, Sibel Razzon, Veli Akman, Veysel Kocakaya, Yasemin Yavuz, Zeynep Temizkan ürettikleri fotoğraflarla yer alıyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:06
  1. sergi
  2. fotoğraf

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