Şehmus Uluç kimdir? Tosuncuk Mehmet Aydın’ın avukatı kim?

‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, dün gece Brezilya'nın Sau Paulo’daki büyükelçiliğimize teslim oldu. Şu an Tosuncuk’un Türkiye’ye iade edilesi için Brezilya makamlarıyla görüşmeler devam ediyor. Tosuncuk Mehmet Aydın’ın önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor.

Tosuncuk Mehmet Aydın’ın avukatı Şehmus Uluç mu?

’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydının avukatı Şehmus Uluç, "Müvekkilim Mehmet Aydın kendi hür iradesiyle teslim olmuştur. Gerekli basın açıklamasını kendisi yapacaktır. Avukatlık sürecini de biz takip edeceğiz" dedi. Mehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranıyordu.