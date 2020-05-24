Şehitliklerde hüzünlü bayram

ADANA (AA) - Adana ve Mersin'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyarette bulundu.

Çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Adana Asri Mezarlık Garnizon Şehitliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Görevliler, ailelere kolonya, bayram şekeri, lokum ve çiçek ikram etti. Maske takarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alan aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri suladı.

Adana Şehit Aileleri Malülleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Kunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna en kıymetli varlıkları olan evlatlarını şehit verdiklerini söyledi.

Bayram dolayısıyla evlatlarının mezarlarını ziyaret ettiklerini belirten Kunt, "Hepimiz, tüm şehit aileleri şehitliklere koştuk. Çocuklarımızın başında oturduk, soğuk mermere sarıldık, çocuklarımızla dertleştik." dedi.

Yaklaşık 3 yıl önce Şenoba Tugay Komutanlığı'ndan kalkışından kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın annesi Semiha Sığnak da oğlunun mezarını ziyaret etti.

Bayram dolayısıyla şehitliğe geldiğini aktaran Sığnak, "Bizim bayramımız böyle işte. Herkes çocuğuna, evladına sarılırken biz de taşına toprağına sarılıyoruz." diye konuştu.

- "Yavrumu görünce içim açıldı"

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren evlatlarıyla bayramlaşmak isteyen şehit ailelerini Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'na götürdü. Ekipler, ailelere kolonya, bayram şekeri, lokum ve çiçek ikram etti. Kovid-19 önlemlerini alan aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri sulayıp Kur'an-ı Kerim okudu. Yakınlarını ziyaret için mezarlığa gelen bazı vatandaşlar da şehitler için dua etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaparken şehit olan Piyade Er Çetin Özçiftçi'nin annesi Rukiye Özçiftçi (70), bayram günü şehitliğe gelmek için sabırsızlandığını söyledi.

Özçiftçi, şehitlikte oğluyla buluşmak için erkenden hazırlandığını belirterek "Sabah erkenden hazır oldum. Hem dua ettim hem de bekledim. Gelemeyeceğim diye korktum. Allah razı olsun büyüklerimizden ve başımızdakilerden, getirdiler bizi. Yavrumu görünce içim açıldı. Gelemeseydim temelli kahrolurdum." dedi.

Sürekli dua ettiğini dile getiren Özçiftçi, "Yüceler yücesi Rabb'im bir serinlik veriyor. Yoksa dayanacak gibi değil. Ayaklarını kınalayıp göndermiştim. Ablasının düğününe geldi, 'Sandığa oturacağım' dedi, oturdu. Sonra gitti şehit oldu. Az bir günü, 1,5 ayı kalmıştı, gelecekti." ifadesini kullandı.