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Şehitliğe karanfil bırakıldı

Adıyaman’da Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar mezarlık ve şehitliğe akın etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:51
Şehitliğe karanfil bırakıldı

Adıyaman’da Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar mezarlık ve şehitliğe akın etti. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez il protokolü ile birlikte şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde Müftülük görevlileri tarafından aziz vatanımızın birlik ve beraberliği, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şahadet mertebesine ulaşarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen tüm şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.


Duygulu anların yaşandığı şehitlikte bazı mezarların yanında Kur’an-ı Kerim okuyarak dua eden şehit yakınlarıyla sohbet eden Vali Aykut Pekmez, şehit ailelerinin bayramını kutlayarak bir taleplerinin olup, olmadıklarını sordu.


Şehitlik ziyaretinde bir açıklama yapan Vali Aykut Pekmez, “Bu cennet vatan toprakları üzerinde şehitlerimizin sayesinde bayramları huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Kurban Bayramı vesilesiyle şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimizin ailelerine de sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin vatan uğruna yaptıkları fedakarlığı ve kahramanlığı millet olarak hiçbir zaman unutmayacağız. Milletimizin gönlünde şehitlerimizin her zaman müstesna bir yeri vardır. Kurban Bayramı vesilesi ile şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, bütün şehit yakınlarımızın ve Adıyamanlı hemşerilerimizin bayramını kutluyorum” dedi.


Şehitlik ziyaretine Vali Aykut Pekmez’in yanı sıra AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkan Vekili Dr. Şerif Ayaz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, siyasi parti başkanları, bazı kurum amirleri, STK Temsilcileri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, jandarma ve emniyet personeli ile şehit yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:51
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