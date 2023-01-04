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Gündem Şehitlerin kemikleri sızlıyor! CHP'den Türk bayrağına büyük saygısızlık
Gündem

Şehitlerin kemikleri sızlıyor! CHP'den Türk bayrağına büyük saygısızlık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanlık” görevine atadığı bölücü Nuşiveran Elçi’nin Irak Bölgesel Kürt Yönetimi televizyon kanalı Rudaw’a röportaj verirken salondaki Türk Bayrağını kaldırtmasına tepkiler yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 17:11:00 -
Şehitlerin kemikleri sızlıyor! CHP'den Türk bayrağına büyük saygısızlık

 Yeni Akit  Ankara 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanlık” görevine atadığı bölücü Nuşiveran Elçi’nin Irak Bölgesel Kürt Yönetimi televizyon kanalı Rudaw’a röportaj verirken salondaki Türk Bayrağını kaldırtmasına AK Parti’den sert tepki geldi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Nuşiveran Elçi iyi dinle! Bölünecek devletimiz yoktur. Verilecek toprağımız yoktur. İndirilecek bayrağımız yoktur! Fotoğraftaki fark (Türk Bayrağı) yaşamımızın anlamıdır ve onun için canımızı veririz bilesin!” ifadeleriyle tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Nuşiveran Elçi, Rudaw TV’ye röportaj vermek üzere, CHP toplantı salonunda duran Türk Bayraklarını kaldırtmış, bu rezalet sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

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