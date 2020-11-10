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Gündem Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 12 polisi şehit eden PKK’lı, MİT tarafından etkisiz hale getirildi
Gündem

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 12 polisi şehit eden PKK’lı, MİT tarafından etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne Ağustos 2016’da düzenlenen ve 12 polis memurunun şehit olduğu, 75’inin de yaralandığı saldırının planlayıcısı ‘Demhat Sperti’ kod adlı terörist Mesut Taşkın'ı yurtdışında düzenlediği operasyonla yok edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:52:00 -
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 12 polisi şehit eden PKK’lı, MİT tarafından etkisiz hale getirildi

‘Çukur-barikat’ olayları esnasında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıların yurtiçine aktarımını da organize ettiği bilinen Taşkın'ın 15 Ağustos 2016'da Silopi'de Gümrük Müdürlüğüne ait servis aracına yönelik bombalı saldırı ile 11 Nisan 2017'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi emniyet binasına gerçekleştirilen bombalı eylemde kullanılan patlayıcıları da Türkiye'ye soktuğu öğrenildi. Güvenlik uzmanları, PKK'nın dört sene önceki kanlı eylemin failinin takip edilip etkisiz hale getirilmesini, MİT'in son yıllarda geliştirdiği teknik ve beşeri kapasite artışına bağlıyor. Dün ayrıca Yıldırım-10 operasyonu kapsamında, Van’ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde 2 terörist ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan 2 teröristin daha yok edildiğini duyuruldu.

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