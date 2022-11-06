Şehitlerimize son görev!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek Harekatı'nda şehit olan iki askerimiz, düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.
Irak'ta, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Sözleşmeli Piyade Er Fırat Güner, düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.
Şehitlerimiz için önce Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na, ardından uçakla memleketlerine uğurlandı.
Memleketlerinde defnedilecekler
Evli olan şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın (24) naaşı Konya'nın Ereğli ilçesine, bekar olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in (23) naaşı ise Hatay'ın Altınözü ilçesine gönderildi.
Şırnak'taki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Valisi Osman Bilgin, komutanlar ve şehitlerimizin silah arkadaşları katıldı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız
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