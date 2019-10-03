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Şehitlere küfürler yağdırmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, dini değerler ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan çocuk gözaltına alındı.

03 Ekim 2019 Perşembe 16:53
Şehitlere küfürler yağdırmıştı! Gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin sosyal medya sitesinde Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, dini değerler ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan bir video paylaşması üzerine kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

"Beni kralınız gelse cezaevine alamaz" demişti

Paylaşımda, "Beni kralınız gelse cezaevine alamaz" diyerek raporu olduğunu söyleyen kişinin paylaşımı kısa sürede yayıldı ve büyük tepki çekti.

Sarıyer'de yakalandı

Videodaki kişiyi internet adresinden belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük O.K.'yı babasının Sarıyer Maden Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nın Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 16:53
  1. İstanbul
  2. şehitlere hakaret

YORUM YAZ

  • PolatPolat44 dk önce
    28 sabıkası olan biri dışarıda 29. suçunu işliyor, boşandığı eski karısı öldüren adam iyi hal indirimi alıyor, yaralama, şantaj, tehdit suçu artık para cezası ile kapanıyor, sürekli af çıkarılıyor. Bu hain oğlu hain de anlamıştır Türkiye'de adaletin bittiğini.
  • meçulmeçul1 sa önce
    asıın.....

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