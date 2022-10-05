Şehitkamilli milli sporcu, satranç olimpiyatlarında hamle yapacak

FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları, Azerbaycan’ın Nahçıvan şehrinde düzenleniyor. 23 ülkeden 176 sporcunun hamle yapacağı turnuvada, toplamda 34 ülke takımı yarışacak. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcusu Dila Baloğlu’nun kadrosunda yer aldığı Türk Milli Takımı, organizasyonda ödül kürsüsünde yerini alabilmek için mücadele edecek.

50’nin üzerinde unvanlı sporcunun hamle yapacağı turnuvada Türkiye, Kırmızı-Beyaz ve Anadolu takımlarıyla temsil edilecek. Katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok farklı başarıya imza atan yeşil-siyahlı sporcu Dila Baloğlu ise yapacağı hamlelerle takımına katkı yaparak Türkiye’ye yine madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Bu platformda olmak gurur verici

Satranç Olimpiyatları’nda mücadele edecek olan Dila Baloğlu’na başarı dileklerini ileten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, satranç branşında olimpiyat platformunda temsil ediliyor olmanın gurur verici olduğunu söyledi. Başkan Fadıloğlu, yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Şehitkamil Belediyesi Satranç Akademisi’nde yetişen ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübü formasıyla katıldığı turnuvalarda sayısız başarı elde eden milli sporcumuz Dila Baloğlu’na, 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları’nda başarılar diliyorum. Sporcumuzun bu platformda Gaziantep’i temsil ediyor olması gurur verici. Ay- yıldızlı sporcumuza ve Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah sporcularımız, organizasyonu hedefledikleri yerlerde tamamlarlar ve yurda mutlu bir şekilde dönerler. 2022-2023 sezonunda hedefimiz, Milli Takım havuzundaki sporcu sayısını artırmak. İnşallah bu hedefle çok çalışmaya devam edeceğiz.”