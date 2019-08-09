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Şehitkamil’in bayram temizliği yüzleri güldürdü

Şehitkamil Belediyesinin sunduğu ‘Vefa Hizmeti’ projesi kapsamında yapılan bayram temizliği ve kuaför hizmeti, yaşlı ailelerin yüzünü güldürdü.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:31
Şehitkamil’in bayram temizliği yüzleri güldürdü

Şehitkamil Belediyesinin sunduğu ‘Vefa Hizmeti’ projesi kapsamında yapılan bayram temizliği ve kuaför hizmeti, yaşlı ailelerin yüzünü güldürdü. Evdeki tüm ihtiyaçları karşılanan Reşit Zehiroğlu ile eşi Münevver Zehiroğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.


Şehitkamil Belediyesi, ‘Vefa Hizmeti’ projesi ile yaşlı ve bakıma muhtaç kimselerin evdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı çalışan Vefa Hizmeti ekibi, özellikle 70 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişilere hizmet ediyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Vefa Hizmeti ekibi, Dülükbaba Mahallesi’nde ikamet eden ve yalnız yaşayan 79 yaşındaki Reşit Zehiroğlu ile eşi 78 yaşındaki Münevver Zehiroğlu’nun evini Kurban Bayramı öncesi baştan aşağı temizledi. Zehiroğlu çiftinin ilk olarak evdeki halıları temizlendi, koltukları silindi, pencereleri temizlendi, yerleri süpürüldü. Daha sonra mutfaktaki bulaşıklar yıkandı, evin genel temizliği yapıldı. Bunun yanı sıra yaşlı çifte kuaförler tarafından bayram tıraşı da yapıldı. Verilen hizmetin kendilerini çok memnun ettiğini dile getiren Zehiroğlu çifti, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibe teşekkür etti.


“Allah, başkanımızdan razı olsun”


Yapılan bayram temizliğinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Reşit Zehiroğlu, “Allah, Şehitkamil Belediyemizden razı olsun. Evimin her tarafı temizleniyor. Tüm temizliğimiz dört dörtlük yapılıyor. Bu durumdan çok memnunuz. Evimiz sürekli temizleniyor. Bugün de Kurban Bayramına sayılı günler kala Şehitkamil Belediyemizin Vefa Ekibi gelerek evimizde bayram temizliği yaptı. Sağ olsunlar, bayram öncesi evimizi pırıl pırıl ettiler. Bunun yanı sıra berber arkadaş gelerek bayram tıraşımı da yaptı. Allah, bir kez daha Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:31
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