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Şehitkamil’de karakalem kurusuna yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan karakalem kursuna katılarak aldıkları eğitimle içlerindeki sanatçıları keşfeden kadınlar, hayal ettikleri her şeyi çiziyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:20
Şehitkamil’de karakalem kurusuna yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan karakalem kursuna katılarak aldıkları eğitimle içlerindeki sanatçıları keşfeden kadınlar, hayal ettikleri her şeyi çiziyor. Kurs ortamından duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler, sağlanan imkanlar dolayısıyla teşekkür ettiler.


Kadınların boşa geçecek zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için önemli fırsatlar sunan Şehitkamil Belediyesi, verdiği kurslarla kadınların hayallerini gerçekleştirmelerini sağlıyor. Açtığı meslek edindirme kurslarıyla kadınların hayatlarını değiştiren Şehitkamil Belediyesi, ilçedeki üretken kadın sayısını arttırıyor. Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokalinde açılan Karakalem Resim Kursu’na katılan kadınlar, karakalem tekniğini uzmanından öğreniyor. Sabır ve dikkat gerektiren karakalem kursuna katılan kadınlar, öğrendikleri bilgiler sayesinde becerilerini de kullanarak birbirinden güzel eserlere hayat veriyor. Kursa katılan kadınlar, resim yaparak üzerlerindeki negatif enerjiden, sorun, sıkıntı ve stresten kurtulduklarını aktardı. Yaptıkları eserlerin kendileri ve sevdikleri için mutluluk kaynağı olduğunu kaydeden kadınlar, üretmenin hazzını yaşadıklarını ifade ettiler.



“Kursiyerlerimize her türlü desteği veriyoruz”


Her türlü portre ve obje üzerine çalışma yaptıklarını kaydeden Hanımlar Lokali Karakalem Öğretmeni Serap Atik, “Yıl boyu açmış olduğumuz karakalem kursumuza yaz dönemi nedeniyle ev hanımlarımızın yanı sıra çocuk ve genç yaştan kursiyerlerimiz de yoğun ilgi gösteriyor. Şuan yaklaşık 25 kursiyerimiz burada eğitim görüyor. Burada kursiyerlerimize temel eğitimden başlayarak, çizgilerle, ışık ve gölgelendirmelerle karakalem tekniğini kullanarak her türlü obje ve portre çalışması yapıyoruz. Burada gayet neşeli, rahat, uyumlu bir ortam var. Kursiyerlerimiz, karakalem kursumuza yoğun bir ilgi gösteriyor. Bizlerde kursiyerlerimize her türlü desteği veriyoruz. Kursumuz 31 Ağustos’ta kadar devam edecek. Kursumuza katılmak isteyen tüm ev hanımlarımızı, çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyoruz” dedi.



“Yapmış olduğum çizimlerle büyük bir yeteneğimin olduğu fark ettim”


Kısa süre içerisinde öğrendikleri bilgilere bağlı başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten kursiyerlerden Figen Özsürmeli, “Kursa çok severek ve isteyerek katılıyorum. Yaklaşık 5 aydır karakalem kursuna katılıyorum. Gerçekte burada sadece vakit geçirmek için katılıyordum ama yapmış olduğum çizimlerle büyük bir yeteneğimin olduğu fark ettim. Tabi bize her zaman desteklerini sunan hocamızın emeği üzerimizde çok büyüktür. Kısa zaman içerisinde çok başarılı ve güzel çalışmalar ortaya çıkardık. En güzel tarafı kendimizi ifade etmemiz oluyor. İçimizden ne geliyorsa kalem vasıtasıyla kağıda yansıtıyoruz. Yaptığım çizimlerle çok büyük mutluluk duyuyorum. Belediyemize, böyle bir kurs açtığı için çok teşekkür ediyorum. Hocamızdan da çok memnunuz. Bizim için sağlanan fiziki ortamdan da çok memnunuz” diye konuştu,



“Çizdiğim resimlerden dolayı büyük mutluluk duyuyorum”


Yaz tatili dönemini karakalem kursunda geçirdiğini dile getiren Reyyan Özkirişçi ise, “9 yaşındayım ve resim yapmayı çok seviyorum. Okulların tatil olmasıyla birlikte babaannem ile birlikte karakalem kursuna katıldım. Buraya geldiğim günden beri resim yapmayı daha çok sevmeye başladım. Burada hocamız sayesinde tüm eksikliklerimi de gidermek adına benim için güzel bir kurs dönemi oluyor. Yaz dönemi tatilimi en iyi şekilde gidermeye çalışıyorum. Çizdiğim resimlerden dolayı da büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:20
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