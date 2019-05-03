0553 313 94 23

Şehitkamil 18’inci ormanına kavuştu

“Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında 18.

03 Mayıs 2019 Cuma 14:32
Şehitkamil 18’inci ormanına kavuştu

“Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında 18. Etap Şehitkamil Ormanı, Arıl Mahallesi’nde hayat buldu. Geniş katılımlı bir törenle düzenlenen fidan dikimi ile gelecek nesiller için 10 bin 500 fidan daha toprakla buluşturuldu.


Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında yılda 2 defa gerçekleştirilen fidan dikimleri devam ediyor. 18. Etap Şehitkamil Ormanı, Arıl Mahallesi sınırları içerisinde oluşturuldu. Toplam 168 bin metrekare alan üzerine kurulan 18. Etap Şehitkamil Ormanı’nın fidan dikim töreni geniş katılımla yapıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.


Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yer düzenlemesinin yapıldığı alana 10 bin 500 bin fidan dikildi.


Fidan dikim töreni öncesinde katılımcılara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Geleneksel hale getirmiş olduğumuz Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi kapsamındaki 18. ağaçlandırma etkinliğimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana her ilkbahar ve sonbahar aylarında ağaçlandırma etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Özellikle bizden sonraki nesillerin emaneti olan çevreye olan saygımızdan dolayı ve canlı hayatını korumak adına bu yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarında mümkün olduğu kadar meyveli bitkiler kullanmaya gayret ediyoruz. Özellikle son dönemde zeytin ve badem gibi ağaçlarla bunun yanında yine iğne yapraklı ağaçlarla ağaçlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün 18. etabı gerçekleştirilen ağaçlama çalışmasında hiçbir zaman bizden desteğini esirgemeyen Orman İşletme Müdürlüğümüze, bu faaliyetlerde saha düzenlemesine destek veren İş-Kur Müdürlüğümüze, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ile Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde neler yapılabileceğini fiilen yaşıyoruz. Bir başımıza bu işleri yapma imkanımız yoktur. Tabi her kademesinde emeği olan kurumlar var. Bizim belediye olarak belediyecilik hizmetlerinin yanında çevre, spor, sanat, kültür etkinliklerinde de imkanlarımızı son noktasına kadar kullanmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü hizmet ederken şuna dikkat ediyoruz. Kullandığımız kaynak milletin ise bu millete hizmet eden her noktada biz belediye olarak varız. Belediye tüm vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermek adına burada bu hizmetleri yerine getiriyor. Ben, tekrar bu etkinliğimize gelerek bize katkı sunan tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah, her sene bugünlere çıkmayı nasip etsin” diye konuştu.


Yapılan konuşmanın ardından tüm katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturularak ilk suyu verildi.


Şehitkamil Belediyesi, “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğu 17 etap ormanda toplam 1 milyon 756 bin 722 metrekare alanda 164 bin 763 adet fidanı toprakla buluşturmuştu.


Fidan dikim törenine Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Arıl Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Kahraman Yıldıztekin, başkan yardımcıları, Şehitkamil Belediye Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 14:32
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel çocukların "polis" ve "itfaiyeci" olma hayali gerçek oldu
    1. Özel çocukların "polis" ve "itfaiyeci"..
    2. Ulusal Akıl ve Zekâ Oyunları Samsun’da..
    3. Kilis’te nüfus tartışması
    4. GÜNCELLEME - Adana'da HES'in yükleme..
    5. Göztepe maçı için geri sayım
    6. Başkan Gök’ten birlik ve beraberlik..
    7. Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar
    8. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi..
    9. TİSK Başkanlığına Özgür Burak Akkol..
    10. Geleneksel el sanatlarının kalbi..
    11. Dünyanın ilk Angry Birds temalı..
    12. Anaokulu öğrencilerinden pilav şenliği
    13. İnönü’de resim ve ebru sergisi
    14. Uluslararası 5. Denizli Cam Bienali..
    15. Van’da Neşet Ertaş’ı anma programı
    16. İranlı turistin kredi kartını çalan..
    17. Milli Mücadelenin 100. Yılı..
    18. MKE Ankaragücü'nün rakibi Çaykur..
    19. "Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'de..
    20. Mersin ve Adana’nın nisan ayı..
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler