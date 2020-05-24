Şehit yakınları Ramazan Bayramı'nın ilk günü evlatlarının kabrine koştu

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitliklere ziyarette bulundu.

Konya'da sabahın ilk saatlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takarak Konya Şehitliği'ne gelen aileler, vatan uğruna şehit olan evlatları için dua etti, gözyaşı döktü.

Geçen yıl şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın annesi Gülizar Sarı, ilk bayram ziyaretini şehit oğlunun kabrine yaptı.

Kabir başına gelen Sarı, gözyaşı döküp dua etti. Oğlu olmadan ilk bayramını geçiren şehit annesi, kabirden ayrılırken oğlunun mezar taşını öperek vedalaştı.

Sarı, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim için bayramlar artık buruk. Oğlum geçen yıl aşure gününde şehit oldu. Terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edildi. Kaderi böyleymiş. Artık her şey onsuz. Hayatımın yarısı yok. Oğlum şehit olunca sol yanımı bu mezara bıraktım." ifadelerini kullandı.

- Minik şehit kızı, görenleri duygulandırdı

Ailesiyle şehitliğe gelerek babasını ziyaret eden 2,5 yaşındaki Mina Dinçer de görenleri duygulandırdı.

Geçen yıl şehit olan babası Topçu Teğmen Fikret Dinçer'in kabrinin başına gelen küçük Mina, babasının mezar taşında bulunan fotoğrafına dokunarak şeker uzattı.

Dinçer ailesi, şehidine dua edip gözyaşı döktükten sonra kabirden ayrıldı.

- Liseli kardeşlerden anlamlı davranış

Lise öğrencisi Sinem ve Simay Akkuş kardeşler ise tüm şehitlerin mezarına karanfil koyup, ziyarete gelen ailelere de kırmızı zarf içinde birer mektup bıraktı.

Bu vatan için toprağa düşmüş askerlerin, bütün milletin şehidi olduğunu dile getiren Sinem Akkuş, şehitlerin hatırasını yaşatmak için ailelere mektup yazdıklarını dile getirdi.

- Aksaray

Aksaray'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Aksaray Şehitliği'ne gelen aileler, kabirleri ziyaret etti.

Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Aksaray Şehitliği'ne geldi.

Kabir ziyaretinde bulunan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

- Karaman

Karaman'da ise az sayıda şehit yakını, Vefa Sosyal Destek gruplarının yardımıyla şehitliğe gelerek, vatan için toprağa düşen evlatlarının kabrini ziyaret edip dua okudu.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Hava Şehitliği'ne gelen aileler, kabir başında gözyaşı döktü, dua okudu. Şehit yakınları kabirlere karanfil bıraktı.