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Şehit yakınları bayram öncesinde özel izinle şehitlikleri ziyaret etti

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kaymakamlıklar ve valilik aracılığıyla özel izin verilen şehit aileleri, Ramazan Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliğine gelerek şehit yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:53:28 -
Şehit yakınları bayram öncesinde özel izinle şehitlikleri ziyaret etti

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kaymakamlıklar ve valilik aracılığıyla özel izin verilen şehit aileleri, Ramazan Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliğine gelerek şehit yakınlarının kabrini ziyaret etti.


İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde Ramazan Bayramı için 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulama kararı aldığı sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 00.00’dan itibaren başladı. 4 gün sürecek kısıtlamanın ilk gününde İstanbul’un cadde ve sokakları büyük oranda boşalırken kaymakamlıklar ve valiliklerden özel izin alan şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret etti. Özel izinle Edirnekapı Şehitliğine gelen aileler, vatan uğruna canlarını veren şehit yakınları için dualar etti.



Özel izinle şehit yakınlarını ziyaret


Şehit oğlu Yusuf Yengin’in kabrini ziyaret etmeye gelen Nezaket Yengin, “Danıştık, gidebilirsiniz dediler bugünden geldik. Her kandil muhakkak geliyorduk, emekleri geçenlerden Allah razı olsun. Kendileri de getireceklerdi ama bizim arabamız olduğu için kendimiz geldik. Rabbim bize de sabrını verdi kalanlara uzun ömürler versin. Herkese hayırlı bayramlar nasip etsin” dedi.


Şehit annesi Fulya Duysak, “Her zamanki gibi askeriyeden arandım. Biz normalde toplu taşımayla gidiyoruz kısıtlamadan dolayı olmadığı için gelip evimizin önünden alıp evladımın yanına getirdiler. Ben zaten normalde de arefe günleri ve bayram sabahları hep burada oluyorum. Bizim evimiz burası evlatlarımızın yanı. Allah devletimize zeval vermesin. Buraya da özel izinle geldik” diye konuştu.


Şehit aileleri verilen izin kapsamında şehitlikleri, Ramazan Bayramı’nda da ziyaret edebilecek.

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