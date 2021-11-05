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Gündem Şehit yakınına ettiği küfüre tepki yağıyor! İYİ Partili Türkkan'dan pişkin savunma
Gündem

Şehit yakınına ettiği küfüre tepki yağıyor! İYİ Partili Türkkan'dan pişkin savunma

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfür ederek cevap verdi. Skandal gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkkan, şehit yakınını 'provokatör' olarak tanıtıp, 'herhangi kötü bir ifade' kullanmadığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 19:06:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu söyleyen Tahir Kümran isimli vatandaş, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu belirterek "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi Selo'yu savunan bir kadın bu" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaşın sözlerine öfkelenen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kameraların önünde, "Bacını s..." diyerek küfür etti.

Pişkin savunma!

Yaşanan skandalın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkkan, şehit yakınını 'provokatör' olarak tanıtıp, "Bacını s..." diye küfür etmesine rağmen 'herhangi kötü bir ifade' kullanmadığını iddia etti.

Türkkan paylaşımında, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez “ağır küfür etti” diye yayınlamışsınız." diyerek kendini savunmaya çalıştı.

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