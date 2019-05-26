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Şehit yakını, gazi ve devlet korumasındaki çocuklara iftar

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu Başkanı Caner Dalkalı:- "Şehitlerimize, gazilerimize, bu vatan uğruna canını ortaya koyan tüm insanlarımıza, devlet koruması altında barınan ve yetişen kardeşlerimize borcumuzu ancak birliğimizi, beraberliğimizi sağlamlaştırarak, bu ülkeye sahip çıkarak ve bu ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyarak ödeyebiliriz"

26 Mayıs 2019 Pazar 22:09
Şehit yakını, gazi ve devlet korumasındaki çocuklara iftar

ANKARA (AA) - Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Başkanı Caner Dalkalı, "Şehitlerimize, gazilerimize, bu vatan uğruna canını ortaya koyan tüm insanlarımıza, devlet koruması altında barınan ve yetişen kardeşlerimize borcumuzu ancak birliğimizi, beraberliğimizi sağlamlaştırarak, bu ülkeye sahip çıkarak ve bu ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyarak ödeyebiliriz." dedi.

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) tarafından şehit yakınları, gaziler, yetiştirme yurdundan ayrılan gençler ve devlet koruması altındaki çocuklara iftar verildi.

Dalkalı, şehitlere rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, gazilerin vatan için şehadeti göze alarak gazilik şerefine nail olduğunu belirtti.

Devlet koruması altında barınan ve yetişenlerin milletin en has emaneti olduğunu vurgulayan Dalkalı, "Şehitlerimize, gazilerimize, bu vatan uğruna canını ortaya koyan tüm insanlarımıza, devlet koruması altında barınan ve yetişen kardeşlerimize borcumuzu ancak birliğimizi, beraberliğimizi sağlamlaştırarak, bu ülkeye sahip çıkarak ve bu ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyarak ödeyebiliriz." diye konuştu.

Dalkalı, devletin her daim şehit yakınlarına, gazilere, devlet koruması altında barınan ve yetişenlere kol kanat gerdiğini ifade etti.

Kıbrıs ve Kore gazileri ile devlet koruması altında yetişenlere faizsiz konut kredisi imkanı sağlanmasını isteyen Dalkalı, devlet koruması altında yetişip kamu personeli olarak atananların da öğrenimine uygun kadroya atanmaları gerektiğini vurguladı.

Kalkalı, "Kamuoyuna yanlış bir şekilde 'aylık alıyor' olarak lanse edilen 15 Temmuz gazilerimize de şeref aylığı bağlanması ve böylece ayrımın ortadan kalkması tüm 15 Temmuz gazilerimizi memnun edecektir. Devlet Övünç Madalyası verilmeyen gazilerimize de madalyalarının verilmesi durumunda gazilerimiz yaptıkları fedakarlığın somut bir nişanesini görecek ve teşekkür edecektir." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 22:09
  1. Caner Dalkalı
  2. Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu
  3. ŞEGAFED
  4. şehit yakınları

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