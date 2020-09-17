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Aktüel Şehit ve gazi yakınlarına Devlet Övünç Madalyası
Aktüel

Şehit ve gazi yakınlarına Devlet Övünç Madalyası

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Şehit ve gaziler bir milletin varlığının teminatıdır" - "Biz bir millet olarak, hepimiz hazırız. 7 bölge, 4 mevsim, güneş doğup battıkça, daima hazırdık, hazırız"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:54:04 -
Şehit ve gazi yakınlarına Devlet Övünç Madalyası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından 38 şehit ve gazi yakınına Devlet Övünç Madalyası verildi.

Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde" Cumhurbaşkanlığı kararıyla yurt içi ve yurt dışında vatan mücadelesinde hayatını kaybetmiş şehit ve gazilerin yakınlarına Yerlikaya tarafından Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı şehit ve gaziler için dua etti.

Vali Yerlikaya, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ikisinin de gazi unvanına sahip olduğunu anımsatarak şehit ve gazilerin ülkenin koruyucusu olduğunu söyledi.

Yerlikaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Mart 1922'deki konuşmasında, "Bütün devletlerin kurtuluşu şu sözdedir. Barış ve esenlik istersen savaşa hazır ol." hitabının düşmana ve tehditlere karşı milli duruşun ilkesi olduğunu kaydetti.

"Şehit ve gaziler bir milletin varlığının teminatıdır" diyen Yerlikaya şöyle devam etti:

"Vatanın selameti için sınır boylarında, Afrin'de, El Bab'da, İdlib'de Kandil'de, Akdeniz'de, Libya'da görev başında bulunanlar, şehit ya da gazi olmayı şeref sayan aynı ruhun, aynı ecdadın evlatları. Ülkesinin barış ve esenliği için gözünü kırpmadan feda edenlerin unvanı şüphesiz maddi bir unvan değil. Şehitlik ve gazilik unvanı, kurumlar ve kuruluşlar üstü bir unvan. Mükafatı takdir edilemez bir medeniyet seviyesi, bir civanmertlik derecesi."

Vali Yerlikaya, şehirleri, meclisleri, belediyeleri, sokak ve caddeleri gazi ve şehit unvanı ile şeref bulan bir vatanda bu mertebeye erişemeyenlere düşen en büyük görevin "memlekete hizmet" olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, sözlerini, "Bir millet olarak, hepimiz hazırız. 7 bölge, dört mevsim, güneş doğup battıkça, daima hazırdık, daima hazır olacağız inşallah." diye tamamladı.

Ardından 38 şehit ve gazi yakınına Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

Programa 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu da katıldı.

Programın ardından şehit ve gazi yakınlarıyla katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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