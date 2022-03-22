Şehit ve gazi yakını maaşı ne kadar? Şehit ve gazi yakınlarına ne kadar bayram ikramiyesi verilecek?

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazilere aylık maddi destek sağlıyor. Bu kapsamda halen toplam 3.193 kişiye aylık ödeniyor.

Şehit ve gazi yakını maaşları ne kadar oldu?

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca hak sahiplerine yapılan aylık ödeme miktarı 1500 liradan 2600 liraya yükseltildi.

Şehit ve gazi yakınlarına ne kadar bayram ikamiyesi verilecek?

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişimi, Beşiktaş’taki terör saldırısı ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan şartlı bağışlardan hak sahiplerine yapılan ödemeler yüzde 73,33 artışla aylık 2600 liraya yükseltildi. Hak sahiplerine dini bayramlarda da ayrıca 2000 lira verilecek.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş’taki terör saldırısının ardından ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan meblağı kamu sermayeli bankalarda nemalandırarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destekte bulunuyor. Hak sahiplerine Nisan 2021’den bu yana aylık düzenli 1500 lira ödeme yapılıyordu. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ayrıca hak sahiplerine ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye olarak 1100 lira, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde de ek 1500 lira destek sağlıyordu.